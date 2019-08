Début de saison compliqué sur le plan comptable pour l’Olympique de Marseille. Après deux journées de championnat, les hommes d’André Villas-Boas n’ont engrangé qu’un seul point sur les six possibles. Une défaite à domicile face à Reims (0-2) et un match nul, hier, face au FC Nantes (0-0) n’effacent en rien les démons de l’OM version 2018/2019, bien au contraire. « Non, je ne pense pas » répond l’entraîneur marseillais, après le match, lorsqu’on lui demande s’il y aura des renforts dans les prochains jours sur la Canebière. Des propos qu’il ne cesse de répéter depuis quelques jours, alors qu’il s’attendait à plusieurs arrivées au début du mois de juillet.

La situation de l’Olympique de Marseille n’échappe à personne. Une saison très décevante et le manque de coupe d’Europe cette année font défaut aux finances du club. Mais le refrain est connu : il faut vendre avant de recruter. Cependant, Morgan Sanson, courtisé en Angleterre jusqu’à sa fermeture le 8 août dernier, est toujours là, tout comme Florian Thauvin qui est la priorité du Valencia CF. « Le groupe doit rester plus ou moins comme ça, on ne peut pas être sûr, mais avec la fin du mercato anglais, je ne pense pas que les autres clubs auront la capacité de l’acheter », expliquait le coach portugais.

Une offre pour Valentin Rongier

Titulaire dans les deux premiers onze de Christian Gourcuff en Ligue 1, et donc face à Marseille, Valentin Rongier fait partie des recrues souhaitées par les Phocéens. Et le joueur qui a joué plus de 130 matchs avec les Canaris ne serait pas contre rejoindre son adversaire du soir. « Pourquoi pas, c’est un grand club, non ? » a-t-il répondu à la question concernant un éventuel transfert. Une réelle envie qui est exprimée avec plus ou moins de clarté alors que le jeune homme de 24 ans n’est pas déstabilisé selon ses dires à la fin de la rencontre : « aujourd’hui, c’est vrai que le contexte fait que le match tombe peut-être un petit peu mal, mais en tout cas, je peux me regarder dans la glace. J’ai donné le maximum de moi-même et on verra bien ce qui se passera ».

Alors que l’on voyait Marseille rester inactif sur le marché des transferts, RMC Sport rapporte qu’il ne manque qu’un accord entre les deux clubs pour finaliser le mouvement, alors que les deux présidents Jacques-Henri Eyraud et Waldemar Kita se seraient entretenus il y a quelques jours. Et cette dernière pourrait avoisiner les 13 millions d’euros avec bonus. Mais elle pourrait également prendre la forme d’un prêt avec option d’achat automatique. Une formule déjà employée par l’OM pour recruter son défenseur central Álvaro González cet été, en provenance de Villareal. Le mercato pourrait encore livrer ses surprises du côté de la Canebière. Quid de Florian Thauvin ?

