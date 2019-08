Après la grosse déception du coup d’envoi raté de la saison à domicile face à Reims (défaite 0-2), l’Olympique de Marseille voulait se rassurer à Nantes. André Villas-Boas devait toujours se passer de Florian Thauvin, mais comptait entre autre sur la première titularisation de son buteur argentin Dario Benedetto pour lancer enfin cet exercice 2019/2020. Mais encore une fois, les Phocéens ont livré une prestation mitigée. Sans un Steve Mandanda des grands jours, la bande d’AVB serait d’ailleurs repartie de la Beaujoire sans un point dans les bagages. Tout ça sans oublier le penalty raté par Benedetto. Pas de quoi laisser espérer un renouveau immédiat après la fin de l’ère Rudi Garcia, même si Villas-Boas n’est pas inquiet pour autant.

« Je suis content pour l’effort fourni par mes gars. Evidemment, on n’est pas venus ici juste pour prendre un point. Mais vu la manière dont le match s’est terminé (gros pressing nantais, ndlr), on est contents d’avoir pris un point. Inquiet ? C’est la même question que la semaine dernière. Dario manque encore de forme physique. Son dernier match était contre Chivas pour Boca, sans compter les vingt minutes qu’il a jouées au Vélodrome. Ensuite, avoir dix jours, ce n’est pas idéal (avant le prochain match contre Nice, ndlr). Mais ça va donner le temps à l’équipe pour se préparer. Je ne suis pas inquiet. On a eu une évolution dans notre jeu. J’espère qu’à Nice, on sera capables de démontrer qu’on sera là-bas pour la victoire. »

Le constat lucide du sauveur Mandanda

Un discours optimiste auquel adhère Steve Mandanda, même si le portier phocéen reconnaît volontiers que l’OM ne s’attend pas à vivre une saison de rêve. « On prend notre premier point de la saison. C’est sûr, on espérait mieux, mais ce sera un championnat qui sera très difficile. Quand on n’arrive pas à gagner, il ne faut pas perdre. C’est une phrase bateau mais c’est important », a-t-il indiqué en zone mixte, avant de revenir sur le faible bilan statistique du club, à savoir zéro but marqué en deux matches. « C’est sûr, mais en même temps, on sait que ça va être une saison compliquée. On sort d’une saison très délicate, très difficile. On a des difficultés, mais on doit rester solidaires. Le championnat sera long. Il faut continuer à travailler, on savait que ça allait être compliqué ».

Un exercice 2019/2020 qui s’annonce donc difficile à vivre pour les fans olympiens. Et ça, les joueurs de l’OM en ont conscience. « Pourquoi ? Parce qu’on est dans la continuité de la saison dernière. C’est ce qui fait qu’ils sont énervés, frustrés, déçus. On est conscients de tout ça, on essaie de donner le maximum. Le club est dans une situation compliquée financièrement parlant. On a un groupe assez réduit au niveau expérience et qualité. Il y a une nouvelle méthode du coach qui est appréciée au sein du groupe. Je suis persuadé qu’avec le temps, ça va payer », a-t-il lâché avant de passer un dernier message aux fans marseillais. « On a besoin de tout le monde. Il faut qu’on soit solidaires pour avancer ». L’OM n’a joué que deux matches de championnat, mais l’union sacrée est déjà réclamée.

