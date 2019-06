Cet été, le mercato des gardiens bat son plein. Et s’il ne cherchait pas à remplacer sa muraille portugaise, Anthony Lopes, l’Olympique Lyonnais désirait engager une doublure. C’est désormais chose faite. La formation rhodanienne a profité de la situation contractuelle de Ciprian Tatarusanu pour l’enrôler sans verser la moindre indemnité au FC Nantes. Libre de tout contrat après deux saisons passées sur les bords de l’Erdre, le gardien nantais refusait de prolonger depuis de longs mois.

« L’Olympique Lyonnais est heureux d’informer de l’arrivée du gardien international roumain Ciprian Tatarusanu qui a signé un contrat de 3 ans, soit jusqu’au 30 juin 2022. Formé au club de la Juventus de Bucarest, Ciprian Tatarusanu a évolué 8 saisons en Roumanie avant de jouer 3 ans à la Fiorentina et 2 à Nantes où il arrivait en fin de contrat. A 33 ans, l’international roumain qui compte 61 sélections en équipe de Roumanie et qui a déjà joué plus de 450 matches professionnels dont 62 de Coupe d’Europe apportera toute son expérience à l’Olympique Lyonnais aux côtés d’Anthony Lopes. »

A 33 ans, le portier roumain était un temps annoncé en Turquie ou à Rennes. C’est donc finalement chez le troisième du dernier exercice de Ligue 1 qu’il rebondira. Un beau challenge puisqu’il aura l’opportunité, même s’il ne jouera pas forcément, de rejouer en Ligue des Champions après l’avoir disputé pour la dernière fois en 2014 avec le Steaua Bucarest. Doublure habituelle de Lopes, Mathieu Gorgelin, dont le contrat s’achève en 2020, devrait donc faire ses valises. Et atterrir peut-être à Nantes pour pallier le départ de Tatarusanu.

L’OL est heureux d’informer de l’arrivée du gardien international roumain Ciprian Tatarusanu, qui a signé un contrat de 3 ans avec le club, soit jusqu’au 30 juin 2022.https://t.co/b67BDPSs05 — Olympique Lyonnais (@OL) 13 juin 2019

