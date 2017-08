Décidément, l’OGC Nice excelle dans la pêche au gros. Après avoir convaincu Hatem Ben Arfa en 2015, puis Mario Balotelli en 2016 et 2017, les Aiglons viennent d’annoncer la signature de Wesley Sneidjer, avec lequel ils étaient parvenus à un accord de principe ce dimanche. Le Néerlandais portera le n° 10.

« C’est à présent officiel. L’OGC Nice 2017-18 compte un 3e vainqueur de la Ligue des Champions dans son effectif, après Dante et Mario Balotelli. Arrivé dimanche après-midi sur la Côte d’Azur, Wesley Sneijder est un Aiglon après avoir satisfait à la visite médicale ce lundi. », peut-on lire sur le communiqué. Le meneur de jeu batave de 33 ans, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Galatasaray, s’est engagé avec le Gym après avoir passé sa visite médicale ce lundi.

OFFICIEL@sneijder101010 a signé son contrat ! Bienvenue à l’@ogcnice Wesley !https://t.co/lUasLPtmkH — OGC Nice (@ogcnice) 7 août 2017

Une excellente nouvelle pour les pensionnaires de l’Allianz Riviera, à quelques jours de leur barrage de Ligue des Champions contre Naples. Les Niçois récupèrent ainsi un n° 10 de qualité, international oranje à 131 reprises (31 buts), pour alimenter en bons ballons Mario Balotelli et les autres attaquants. Cela tombe bien, Sneijder et Balotelli ont déjà évolué ensemble en club, une saison à l’Inter Milan. Ils avaient remporté le triplé Serie A-Coupe d’Italie-Ligue des Champions sous la coupe de José Mourinho. On souhaite pareille réussite à l’OGCN.