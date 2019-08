La fin d’une longue histoire. Après neuf années de bons et loyaux services à Arsenal, Laurent Koscielny souhaitait donner un nouvel élan à sa carrière. À un an de la fin de son contrat (juin 2020), le natif de Tulle était déterminé à quitter les pensionnaires de l’Emirates Stadium avec lesquels les relations se sont quelque peu rafraîchies ces dernières semaines. Un retour en France était la priorité du défenseur âgé de 33 ans, passé notamment par le FC Lorient avant d’aller tenter l’aventure chez les Gunners en 2010.

Justement, plusieurs clubs du championnat de France étaient attentifs à sa situation. L’Olympique Lyonnais a un temps suivi son cas si Marcelo venait à quitter le club rhodanien. Mais deux équipes étaient au coude à coude sur ce dossier ces dernières semaines, à savoir le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux. Si les Bretons ont lâché l’affaire, le club au scapulaire, lui, a continué à y croire. Et il a bien fait ! Arsenal vient d’officialiser le transfert de Laurent Koscielny à Bordeaux.

Laurent Koscielny is leaving us to join Ligue 1 side Bordeaux

— Arsenal (@Arsenal) August 6, 2019