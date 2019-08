Le grand attaquant. Il n’y a pas que l’Olympique de Marseille qui était en quête d’un renfort offensif durant le marché des transferts estival. Après une saison catastrophique, l’AS Monaco voulait aussi se renforcer dans ce secteur de jeu. Cela était même une priorité pour les pensionnaires du stade Louis II qui devaient composer avec les blessures à répétition de Stevan Jovetic et l’avenir incertain de Radamel Falcao, en fin de contrat en juin 2020. Ainsi, le club de la Principauté a lancé un casting XXL pour trouver la perle rare. Et plusieurs noms sont sortis du chapeau.

L’ASM a pensé rapatrier l’ancien buteur de l’OL, Mariano Diaz, qui n’entre plus dans les plans de Zinedine Zidane au Real Madrid. L’écurie princière a aussi coché les noms de Giovanni Simeone, Ivan Perisic, Grégoire Defrel et Patrik Schick. Finalement, l’équipe entraînée par Leonardo Jardim avait décidé de miser sur André Silva. Mais l’attaquant de l’AC Milan n’a pas signé en faveur de Monaco. On a évoqué un problème d’ordre financer. D’autres ont parlé d’un problème à la visite médicale, ce que nous pouvons vous confirmer.

Ben Yedder de retour en France

En galère pour recruter un numéro 9, Monaco a donc débuté le championnat sans Falcao (suspendu) et sans recrue à ce poste. La défaite 3 à 0 face à l’Olympique Lyonnais a été un mal pour un bien puisque l’ASM a décidé d’accélérer et a finalement réussi à convaincre Wissam Ben Yedder de la rejoindre. « L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Wissam Ben Yedder (29 ans) en provenance du FC Séville. L’international français s’engage pour 5 saisons », peut-on lire sur le communiqué officiel de l’ASM.

T'étais supporter de quel club quand t'étais petit ? pic.twitter.com/zOji7dyLhU — AS Monaco (@AS_Monaco) August 14, 2019

Après trois saisons à Séville et en Liga, l’ancien joueur du Toulouse Football Club fait donc son grand retour dans l’Hexagone. Pour se l’offrir, Monaco a dû payer sa clause de 40 millions d’euros, pendant que Rony Lopes fait lui le chemin inverse. WBY vient donc au chevet d’une formation monégasque, qui connaît de grandes difficultés. Ses buts et son expérience du haut niveau ne seront pas de trop pour le Français, qui espère aussi réussir une grande saison pour participer à l’Euro 2020 avec les Bleus.

