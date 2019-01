L’AS Monaco a surpris tout son monde en bouclant ce dossier. Alors que tous les regards se tournaient vers Cesc Fabregas, c’est bien Naldo qui ouvre le mercato hivernal monégasque. Âgé de 36 ans, le défenseur central brésilien avait pourtant paraphé un nouveau bail en décembre dernier avec Schalke 04 jusqu’en juin 2020. Son profil expérimenté a convaincu les dirigeants asémistes de passer à l’action.

Titulaire à sept reprises en Bundesliga et quatre fois en Ligue des champions, le natif de Londrina va apporter la sérénité qui fait cruellement défaut à l’arrière-garde de l’ASM depuis plusieurs semaines. L’ancien joueur de Wolfsburg a signé un contrat d’un an et demi avec les pensionnaires du stade Louis II et s’est montré très enthousiaste à l’idée de relever le challenge princier. Naldo tiendra un rôle important dans la progression du jeune défenseur Benoît Badiashile.

« Le FC Schalke 04 annonce le départ de Naldo à l’AS Monaco. Le joueur de 36 ans a signé un contrat avec l’équipe de première division française jusqu’au 30 juin 2020. Concernant le reste des modalités de l’opération, les deux clubs ont décidé de garder le silence », peut-on lire sur le communiqué publié sur le site officiel du club allemand. « Mes deux ans et demi passés à Schalke ont été de grands moments et resteront gravés en moi pour toujours », a, de son côté, déclaré Naldo.