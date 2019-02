L’Olympique Lyonnais, battu par l’OGC Nice (1-0, 24e journée de Ligue 1), a confirmé l’irrégularité qui lui colle à la peau depuis le début de la saison. Capables du meilleur comme du pire, les hommes de Bruno Genesio n’ont pas démérité à l’Allianz Riviera, mais ils n’ont pas su faire la différence. Mais, ce lundi, les Gones font surtout la une pour un petit tweet de Jean-Michel Aulas.

Le président des Gones s’est en effet fendu d’un post dont il a le secret ce dimanche. Et c’est de mercato que JMA a parlé. En réaction à un sujet concernant Hector Herrera (28 ans, FC Porto), l’homme fort du club rhodanien a lâché une information de taille. « C’est vrai qu’Hector et sa famille rêvent de venir à Lyon et à l’OL : j’ai confiance en lui », a-t-il lâché.

Mercato - OL : Au milieu des cadors, Lyon devra réaliser un exploit au mercato - Olympique Lyonnais - Foot 01 ⁦@OL⁩ ⁦@lequipe⁩ ⁦@HHerreramex⁩ C’est vrai qu’Hector sa famille rêvent d venir à Lyon et à l’OL : j’ai confiance en lui #Hector https://t.co/SAR7QKTJNF — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) February 10, 2019

L’OL y croit pour Herrera

On savait déjà que l’OL était intéressé par l’international mexicain (70 sélections, 5 réalisations), en fin de contrat en juin avec les Dragões. Cet été, déjà, les pensionnaires du Groupama Stadium avaient présenté une offre (25 M€ selon O Jogo) pour l’ancien de Pachuca. Proposition balayée par les Lusitaniens. Mais les Lyonnais n’ont pas lâché l’affaire. Mieux, ils semblent, d’après JMA, en pole position sur ce dossier pour cet été.

Ces dernières semaines, c’est pourtant plutôt vers la Serie A que le capitaine portista, incontournable dans l’esprit de Sergio Conceição, semblait se diriger. L’AC Milan et l’AS Roma étaient en effet annoncés avec insistance sur ses traces. Mais l’OL tient visiblement la corde. L’information est partout au Portugal, de Record à O Jogo en passant par A Bola, trois quotidiens qui précisent toutefois que Porto n’a pas abandonné l’espoir de le faire prolonger.