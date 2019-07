Depuis quelques jours, il semble bien que l’Olympique de Marseille se soit activé sur le marché des transferts. Et ce n’est pas pour rien qu’André Villas-Boas, le nouvel entraîneur de l’OM, débarqué cet été en remplacement de Rudi Garcia, avait fait une sortie médiatique. « Il faut encore attendre un peu, je pense que ça va bouger d’ici deux semaines, on pourra avoir des nouveautés », avait ainsi déclaré le Portugais après la déroute contre les Rangers (0-4).

Ainsi, on apprenait ce mardi qu’un accord existait avec Dario Benedetto pour que celui-ci devienne le nouveau numéro neuf de la formation française. Presque dans la foulée, l’info qui tournait était que les deux clubs étaient aussi d’accord sur une indemnité de transfert de quinze millions d’euros. Mais visiblement, Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l’écurie olympienne qui a désormais tous les pouvoirs depuis l’éviction de Rudi Garcia, a décidé de ne pas s’arrêter en si bon chemin.

Le back-up de la paire Kamara-Caleta-Car

Le nom du défenseur de Villarreal Alvaro Gonzalez (29 ans) commençait aussi à sortir comme une potentielle recrue. Et cela semble avoir été plus rapide que prévu puisque selon les informations de Superdeporte, journal de la région de Valence où se trouve le club de Villarreal, un accord est intervenu entre les dirigeants de l’Olympique de Marseille et ceux du Sous-Marin Jaune pour le transfert de l’ex-élément de l’Espanyol Barcelone.

Les chiffres de ce transfert ne sont pas connus des journalistes espagnols qui expliquent que le joueur va partir, car il a été relégué dans la hiérarchie des défenseurs de Villarreal. Il se trouve désormais derrière Funes Mori et probablement Raúl Albiol, arrivé cet été. À l’OM, il sera certainement le choix numéro trois d’André Villas-Boas derrière Boubacar Kamara, formé au club, et Duje Caleta-Car, débarqué l’été dernier en provenance de Salzbourg contre un très joli chèque.

