La large défaite de l’OM face à l’OL (3-0) au Vélodrome prive officiellement les Marseillais de Ligue des Champions. Le club va devoir faire face à un manque à gagner d’environ 40 M€. Problématique quand le déficit est estimé à 90 M€. Frank McCourt va devoir mettre la main à la poche, d’autant que de gros changements sont attendus au sein du club. Jacques-Henri Eyraud n’est pas du tout certain de garder son poste de président, tout comme Rudi Garcia son rôle d’entraîneur.

RMC indique même ce lundi soir que le coach devrait bel et bien plier bagage à l’issue de cette saison manquée. Ce n’est qu’une question de temps et d’argent. Prolongé à l’automne dernier, Garcia coûterait environ 10 M€ en indemnités de licenciement à son club. Il aurait par ailleurs commencé à sonder le marché pour trouver un nouveau poste. Le média révèle ainsi que la direction marseillaise attend d’en savoir plus à ce sujet pour tenter d’alléger la note.

Garcia va partir, quid d’Eyraud ?

Président délégué, Eyraud tente de sauver son poste en faisant sauter son entraîneur mais il n’est sûr de rien. Malgré un silence pesant, McCourt ne verrait pas d’un très bon œil la mauvaise situation du club mais ne souhaiterait pas non plus se désengager de l’OM. Le rôle d’Andoni Zubizarreta est aussi remis en question. Le directeur sportif n’a pas réalisé un travail satisfaisant alors que son CV parle pour lui. Son avenir n’est pas encore assuré.

Pour le moment, c’est l’Espagnol qui va devoir dégraisser la masse salariale. D’après l’émission Breaking Sport sur RMC Sport, l’OM veut vendre entre 50 et 70 M€ de joueurs cet été. On parle toujours de départs pressentis pour Morgan Sanson, Florian Thauvin, Dimitri Payet ou encore Adil Rami. En fin de contrat dans un an, Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé et l’Equipe affirme que le défenseur se poserait des questions sur son avenir au club.