Après la défaite cuisante subie à domicile contre l’OL hier soir (0-3), les supporters de Marseille réclament plus que jamais le départ de l’entraîneur phocéen, Rudi Garcia, lui qui est pointé comme l’un des responsables principaux de la saison catastrophique des Marseillais.

Mais comme l’indique La Provence, un licenciement de Garcia ne serait pas gratuit pour Frank McCourt, puisque cela lui coûterait entre 10 et 12 M€. Il semble donc difficile d’imaginer pour le moment un renvoi de l’ex-entraîneur de l’AS Rome, d’autant plus que l’OM ne touchera pas de prime cette année en raison de sa non-participation à une Coupe d’Europe, sachant par exemple qu’une qualification en Ligue des champions rapporte entre 45 et 50 M€.