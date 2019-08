Le Paris SG étudie plusieurs offres formulées par le FC Barcelone ce mardi lors d’une réunion au sommet entre dirigeants au sujet du retour de Neymar (27 ans) chez les Blaugranas. Dans nombre de ces propositions, le nom de Philippe Coutinho (27 ans) revient comme monnaie d’échange. Et si le Brésilien avait refusé de retrouver la Premier League en déclinant les propositions d’Arsenal et Tottenham, il semble plus ouvert face à possibilité parisienne.

Selon les informations du média brésilien UOL Esporte, les représentants de l’international auriverde (55 sélections, 16 réalisations) croient en un possible transfert vers le club de la capitale, et ce, même en cas d’échec de l’opération Ney. Mundo Deportivo, de son côté, indique que le Sud-Américain verrait même d’un bon œil une arrivée au Parc des Princes.

Coutinho préfère le PSG au Bayern

La publication sportive espagnole croit savoir que le Carioca préfère l’option parisienne à l’hypothèse Bayern Munich. Dans la capitale, il pourrait conserver un niveau de rémunération proche de celui qu’il possède en Catalogne (environ 12 M€ annuels nets). De plus, l’ancien Red de Liverpool retrouverait Thiago Silva et Marquinhos, deux de ses compatriotes avec lesquels il a remporté la Copa América cet été.

Seul hic dans les discussions pour l’instant, la valorisation du milieu offensif. Le Barça, qui l’a recruté 160 M€ (120 + 40 de bonus), considère qu’il vaut toujours le même montant. Le PSG, lui, n’est pas de cet avis, trouvant cette somme surévaluée. Les discussions devront donc se poursuivre, mais l’a priori de Philippe Coutinho au sujet des Rouge-et-Bleu est positif.

