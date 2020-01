L’information a fait l’effet d’une petite bombe hier après-midi. Le quotidien l’Equipe a ainsi évoqué un possible échange entre Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio. Deux joueurs indésirables à Paris et à Turin, mais qui, paradoxalement, intéressaient les deux clubs dans lesquels ils vont vraisemblablement atterrir depuis quelque temps déjà. Des informations que nous avons été en mesure de vous confirmer, et ce samedi matin, la presse transalpine va encore plus loin.

Pour Sky Italia, l’opération est ainsi bouclée. Les deux parties se réuniront aujourd’hui à Milan pour concrétiser tout ça et régler les derniers détails de l’opération, mais les joueurs ont déjà donné leur accord à leur futur club, et les contrats sont déjà rédigés. L’avenir du latéral gauche français s’éclaircit enfin, lui dont le contrat expire en juin prochain, alors qu’Arsenal était venu aux nouvelles récemment et que l’Angleterre semblait être sa destination préférée.

Un échange sec

Il avait même récemment changé d’agent et commencé à travailler avec Sport Invest UK, ce que beaucoup de monde avait interprété comme un mouvement visant à se rapprocher du championnat anglais. Il avait également été proposé à l’Olympique Lyonnais comme nous vous le révélions en exclusivité, mais les décideurs rhodaniens n’avaient pas donné suite. Du haut de ses 27 ans et après avoir disputé 11 rencontres de Ligue 1 (6 titularisations), l’ancien de l’AS Monaco va donc découvrir un nouveau championnat.

Totally confirmed. Kurzawa to Juventus, De Sciglio to PSG. The swap is going to be completed soon. Personal terms agreed and the two clubs are now completing last details. #PSG #Juventus #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2020

Quant à Mattia De Sciglio, son arrivée à Paris n’est pas forcément une surprise puisque l’été dernier déjà, Leonardo avait tenté de l’attirer dans les tous derniers instants du mercato. Le polyvalent latéral de 27 ans a l’avantage de pouvoir dépanner des deux côtés de la défense, et son contrat avec la Juventus expire lui dans deux ans. L’officialisation de cet échange sec, dans lequel aucune somme d’argent ne devrait être inclue, pourrait se produire très rapidement.