« On a perdu deux joueurs offensifs donc on cherche un offensif et on a perdu deux latéraux donc on cherche un latéral, ce n’est pas compliqué ». Voilà ce que disait Rudi Garcia il y a 5 jours en conférence de presse. L’Olympique Lyonnais cherche effectivement un latéral, côté gauche, et s’active depuis plusieurs jours. Plusieurs pistes sont explorées par la direction rhodanienne, dont celle menant à Lucas Digne. Mais l’international français âgé de 26 ans est jugé intransférable par Carlo Ancelotti, le nouvel entraîneur d’Everton.

Le dossier s’annonce délicat. Ce qui n’empêche pas l’OL de dire non à des alternatives. Selon nos informations, Layvin Kurzawa a récemment été proposé à Juninho. En fin de contrat en juin prochain, le gaucher de 27 ans est poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, qui espère récupérer quelques deniers en janvier. Lyon a refusé cette opportunité, et travaille sur d’autres pistes.