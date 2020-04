L’été dernier, Neymar en a fait voir de toutes les couleurs aux dirigeants du Paris Saint-Germain. En effet, le Brésilien voulait quitter le club de la capitale et retrouver son ancien club, le FC Barcelone. Finalement, après une victoire contre le FC Metz, Leonardo, seul parisien à se présenter en zone mixte, sonnait la fin de la récréation et expliquait que les Blaugranas n’avaient pas fait d’offre à la formation francilienne et qu’à quelques encablures de la fin du marché d’été, Neymar allait rester.

Depuis, l’Auriverde a été sifflé par le Parc des Princes et a fini par le retourner après avoir été extrêmement décisif contre le Borussia Dormtund avec un but à l’aller et au retour. Mais l’histoire ne s’est peut-être pas arrangée. En cette période de trêve forcée due à la pandémie de coronavirus, les médias espagnols s’en donnent à coeur joie. Ce dimanche, c’est le cas de Sport, qui fait sa Une sur le Brésilien qui serait toujours déterminé à rejoindre la Catalogne.

Les noms d’oiseaux entre Leonardo et Neymar ont fusé

« Le Brésilien veut définitivement mettre un terme à son passage au PSG pour revenir au Barça. Le club français suppose que sa vente pourrait être inévitable et prépare la stratégie pour la vendre », écrit le média espagnol. Le quotidien ajoute que Neymar donne le change en se montrant impliqué, mais que cela n’est qu’une façade. Si le championnat et la Ligue des Champions ne reprennent pas, Neymar reprendra une guerre froide avec Nasser Al-Khelaïfi, son président, et Leonardo, son directeur sportif.

Car les relations ne se sont pas forcément améliorées. Après la rencontre aller face au BvB (défaite 1-2 du PSG), une réunion s’était tenue, quelques jours après, dans le vestiaire parisien. Selon nos informations, le ton serait réellement monté et quelques noms d’oiseaux ont fusé entre Neymar et son compatriote Leonardo. En attendant la fin de saison, Neymar tâche de rester impeccable pour essayer d’obtenir, l’été prochain, gain de cause et retrouver Messi et Suarez au Barça.