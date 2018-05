Au cours des dernières années, le Paris Saint-Germain a souvent garni son organigramme de nouvelles têtes. Notamment pour muscler le secteur de la formation, comme Carlos Romagosa arrivé de Barcelone ou plus récemment Luis Fernandez pour tenter de convaincre les jeunes de poursuivre l’aventure au sein du club de la capitale malgré la rude concurrence qui y règne. Tout cela aboutit à… un beau foutoir selon l’entraîneur de la réserve du club, François Rodrigues, qui va quitter Paris fin juin. Passé par quasiment tous les étages du club, ce formateur de 48 ans semble particulièrement agacé des difficultés liées à l’empilement des dirigeants.

« C’est compliqué. Lorsque le groupe pro a besoin d’un joueur de la formation, il y a cinq intermédiaires : le coach, le team manager Dorian Godard, Maxwell, Luis Fernandez, puis moi, en tant qu’entraîneur de la réserve. Je n’ai jamais vu ça. Il y a encore quelque temps, Papus Camara m’appelait, me demandait deux joueurs et il les avait. C’est un club qui reste impersonnel », explique-t-il dans une interview passionnante accordée au Parisien. Lui qui a formé nombre de jeunes pépites déplore le mode de fonctionnement du club, qui ne met pas en avant ceux sur lesquels il pourrait compter à l’avenir.

« Trop peu de jeunes vont s’entraîner chez les pros. Tant qu’on n’aura pas ouvert de manière permanente la porte à nos trois, quatre éléments talentueux, les joueurs ne croiront pas au projet Paris Saint-Germain », annonce-t-il, avant de s’étonner d’un choix particulier d’Unai Emery. « (...) Cette saison, le coach voulait absolument prendre Kevin Rimane, 27 ans, à l’entraînement. Ce n’est pas le but. Quelle image renvoie-t-on à des garçons talentueux comme Mbe Soh, Sissako ou Adli ? Leurs agents leur disent : "Comment tu veux jouer à Paris ? Ils prennent un garçon de 27 ans, alors que toi tu as 18 ans et que tel ou tel club te veut. " C’est dommage, parce que le vivier est très bon à Paris. »

« Il faut que les gamins se sentent aimés »

Effectivement, trop peu de jeunes sont apparus dans le groupe parisien les week-end de match cette saison. Mais c’est là aussi le lot de tous les grands clubs, où même une place sur le banc de touche coûte très cher. Le PSG peut-il toutefois regretter le départ de ses éléments prometteurs s’il ne leur fait pas miroiter un avenir doré ? C’est là le nœud du problème selon François Rodrigues. « Pourquoi un joueur en préformation veut signer au Paris Saint-Germain et pourquoi trois ans après il veut le quitter ? Il faut que les gamins se sentent aimés. À nous de trouver des leviers pour que le gamin dise : "Moi je suis à Paris, j’adore ce club, je veux rester, je veux jouer avec l’équipe première." Je vais dire n’importe quoi, mais pourquoi ne pas inviter la famille Adli (l’un des grands espoirs du centre de formation, ndlr) en loge avec le président ? », propose-t-il.

Rodrigues regrette donc très clairement le manque de passerelles entre la formation et l’équipe professionnelle. C’est pourtant l’un des dossiers majeurs érigés par QSI depuis son arrivée au club : trouver le nouveau Messi en son sein. À travers le récit de Rodrigues, on s’aperçoit que cette recherche théorique manque encore de pratique. Cependant, le formateur voit également un peu de positif avec la nomination de Thiago Motta pour entraîner les jeunes et les bonnes intentions d’Antero Henrique. Reste à savoir si cela débouchera rapidement sur un ralentissement de la fuite des meilleurs éléments.