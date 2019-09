« Le Real Madrid et le Paris SG sont tombés d’accord pour le transfert de Keylor Navas. Le club veut lui montrer sa reconnaissance et son affection pour son comportement et son engagement pendant les cinq saisons durant lesquelles il a défendu le maillot du Real Madrid. Keylor Navas a participé à l’une des étapes les plus importantes de notre histoire, pendant laquelle nous avons gagné 12 titres, dont trois Ligues des Champions. Le Real Madrid lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière ». Quelques minutes après le Paris SG, le Real Madrid a confirmé le transfert de Keylor Navas (32 ans).

Le Costaricain, promis au rôle de doublure de Thibaut Courtois (27 ans) chez les Merengues cette saison encore, a choisi de relever le challenge parisien. Et puisqu’Alphonse Areola (26 ans) fait le chemin dans le sens inverse sous la forme d’un prêt sans option d’achat, c’est dans la peau du n° 1 que le natif de San Isidro débarque au Parc des Princes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est motivé.

« Gagner le cœur des supporters parisiens »

« Je vis un moment particulièrement fort en émotions en m’engageant avec le Paris Saint-Germain. Après mon expérience en Espagne, je débarque en France avec énormément d’ambitions. Le Paris Saint-Germain est un club extrêmement prestigieux en Amérique latine et je suis très motivé à l’idée de rejoindre aujourd’hui un club lancé depuis plusieurs années dans une aventure passionnante », a-t-il expliqué dans le communiqué officiel publié par le club parisien.

« Je ferai tout pour aider le PSG à conquérir de nouveaux titres, j’apporterai pour cela tout mon vécu et mon professionnalisme. Et j’essaierai aussi de gagner le cœur des supporters parisiens, dont la ferveur est réputée dans toute l’Europe », a poursuivi le gardien qui était déjà en contact avec les Rouge-et-Bleu du temps où Antero Henrique était encore à la tête de la direction sportive parisienne avant de tweeter. « Lorsque Dieu change nos projets, c’est que quelque chose va s’améliorer. J’ai hâte de commencer un nouveau chemin et de faire histoire dans le PSG », a-t-il posté. À lui désormais de joindre les actes aux paroles. Le PSG n’attend que ça.

Si Dios cambia nuestros planes es porque algo va a mejorar. Deseando comenzar un nuevo camino y hacer historia en PSG

