Malgré une blessure à la cuisse qui l’a tenu éloigné des terrains durant plus d’un mois, Kylian Mbappé (20 ans) réalise un début de saison canon. Auteur de 9 buts lors de ses 10 matches officiels disputés avec le Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues, l’attaquant francilien ne s’arrête plus de scorer après un exercice 2018/2019 marqué, entre autres, par 33 réalisations inscrites en 29 rencontres de Ligue 1 et une lutte avec Lionel Messi pour le Soulier d’Or européen.

Une confirmation marquée également par quelques exploits XXL comme son triplé inscrit en vingt minutes face au Club Bruges (3e journée de la Ligue des Champions, 5-0). Lancé à pleine vitesse sur l’autoroute du succès, Mbappé sait que l’été 2020 sera très agité et peut-être décisif pour la suite de sa carrière. Joueur du PSG depuis 2017, le natif de Bondy avait mis le club de la capitale en état d’alerte à l’occasion de la cérémonie des trophées UNFP, soirée au cours de laquelle il avait signé une déclaration pouvant laisser croire qu’il envisageait de plier bagage.

Info ou intox ? Toujours est-il que l’attaquant avait très rapidement fait savoir qu’il rempilait pour une saison supplémentaire chez les Rouge et Bleu, prenant ainsi le contre-pied parfait de son ami Neymar, dont les envies de départ affichées jusqu’au dernier jour du mercato ont sérieusement écorné son image à Paris. Cependant, le PSG n’est pas dupe et sait très bien que la situation pourrait bien être différente dans les mois à venir. Totalement séduit par Mbappé, le Real Madrid a clairement fait du Francilien son objectif numéro 1 pour le prochain mercato estival.

Le PSG prêt à aligner Mbappé sur le salaire de Neymar

La question d’une offensive merengue ne se pose même plus dans la capitale espagnole où on attend désormais de savoir combien Florentino Pérez va mettre sur la table pour exploser le record du transfert le plus cher de l’histoire détenu par Neymar (222 M€). 300 M€ ? Plus ? Une chose est sûre : le montant de l’offre madrilène s’annonce incroyablement élevé. Conscient de la situation, le PSG ne compte pas se laisser faire sans réagir. En attendant de voir si le feuilleton Neymar repartira de plus belle, conserver Mbappé semble aujourd’hui la priorité des décideurs rouge et bleu.

Pour preuve, Le Parisien nous apprend qu’une stratégie aurait été définie pour atteindre cet objectif. Et sans surprise, c’est sur le compte en banque de Mbappé que Paris souhaite concentrer tous ses efforts. Lié aux Rouge et Bleu jusqu’en 2022, le buteur, qui n’a toujours pas pris de décision définitive quant à son avenir, se verrait ainsi offrir une prolongation de contrat en or massif. Paris serait prêt à l’aligner sur les émoluments perçus par Neymar, à savoir 37 M€ annuels ! Aujourd’hui, Mbappé touche environ 15 M€ par saison.

Il s’agirait là d’une revalorisation XXL témoignant de la considération du club de la capitale pour un joueur désigné aujourd’hui comme le nouveau porte-drapeau du projet francilien. Reste maintenant à savoir si le principal intéressé y sera sensible où s’il préférera filer dans un club au passé plus prestigieux, surtout si Paris échoue encore de manière prématurée en Ligue des Champions. En revanche, si Mbappé accepte la proposition de ses dirigeants, cela ne laissera plus vraiment de place au doute concernant le futur de Neymar. Car il serait alors très difficile de faire cohabiter deux éléments aux salaires aussi élevés. Mais nous n’en sommes pas encore là...