Lorsque l’on évoque le cas Kylian Mbappé, l’une des premières questions que l’on se pose est de savoir jusqu’où ira le prodige de Bondy. A seulement 20 ans, il a tout gagné en France, a été sacré champion du monde et s’est désormais mis à empiler les buts. Victime du premier gros pépin physique de sa jeune carrière contre Toulouse en août dernier, Mbappé a mis du temps pour revenir. Une peur de le voir rechuter également présente chez Thomas Tuchel.

L’entraîneur allemand a été clair à ce sujet : pour lui, Mbappé n’était pas capable de jouer 90 minutes. C’est la raison pour laquelle l’international tricolore a débuté ses quatre derniers matches sur le banc. Mais contre Nice et le Club Bruges, les entrées en jeu tonitruantes du numéro 7 parisien ont démontré que ce dernier avait plus que jamais soif de temps de jeu. Son triplé et sa passe décisive face au club belge ont d’ailleurs marqué les esprits. Surtout à Madrid.

Le Real Madrid prêt à payer 300 M€ ?

Ce n’est un secret pour personne : le Real Madrid aimerait faire du Français l’un de ses nouveaux galactiques l’été prochain. Zinedine Zidane est sous son charme (reste à savoir s’il sera toujours en poste) et Florentino Pérez avait publiquement fait part de son intérêt. « Oui, mais ils ne sont pas vendeurs. Bien sûr que nous voudrions un Français, dont ils (les médias, ndlr) évoquent le nom. Nous irons le chercher. Mais ils ne le vendent pas », avait-il déclaré devant une assemblée de socios merengues. Et aujourd’hui, AS nous apprend que la prestation du Francilien à Bruges a fait chauffer les portables de la direction madrilène.

En clair, tout le monde s’accorde à dire que Mbappé doit être l’objectif prioritaire du prochain mercato. « Mbappé, c’est l’obsession », titre d’ailleurs le quotidien qui rappelle que l’attaquant remplit toutes les cases. Mieux, la somme de 300 M€ aurait été jugée comme un investissement rentable et assuré par le board madrilène en raison de l’âge et du potentiel sportif et marketing du crack du PSG. Reste maintenant à connaitre le désir du joueur et surtout de savoir si Paris opposera la même résistance qu’avec Neymar.