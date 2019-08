Plus les jours avancent plus le dossier Neymar se rapproche de la fin. Le Brésilien rejoindra-t-il le FC Barcelone, le Real Madrid ou la Juventus Turin ? Restera-t-il un joueur du Paris Saint-Germain et tirera-t-il les penalties comme l’a indiqué son entraîneur Thomas Tuchel à son groupe ? La réponse à ces questions reste encore en suspens tandis que le marché estival se terminera en France et ailleurs dans une dizaine jours, très exactement le 2 septembre.

Le FC Barcelone fait le forcing, mais Leonardo, le directeur sportif du Paris SG, débarqué cet été dans la capitale française, continue à se montrer intransigeant : l’écurie francilienne, qui a acheté l’Auriverde contre la somme de 222 M€ voici deux ans maintenant, ne compte pas perdre de l’argent sur son transfert. Sauf que pas grand monde ne peut dépenser autant cet été et donc une option avec des joueurs semble être le montage idoine.

Bale, James et Navas dans la balance

À ce petit jeu, pour le moment, c’est le Real Madrid le plus fort. En effet, d’après les informations de L’Équipe, la Casa Blanca a offert la rondelette somme de 100 millions d’euros, plus trois éléments pour essayer de convaincre le Paris SG de lâcher le natif de Mogi das Cruzes. Ces trois joueurs sont : le gardien Keylor Navas, l’ailier Gareth Bale et le meneur de jeu James Rodriguez. Ces trois éléments avaient été placés sur le marché des transferts par les Merengues.

C’est surement ce qui a fait tiquer le directeur sportif brésilien du PSG, qui a de nouveau refusé cette offre d’après le quotidien. En effet, si le total de la somme (en comptant la valeur estimée des joueurs) dépasse probablement les 222 millions d’euros, elle n’a pas les faveurs des champions de France en titre. Reste qu’on se rapproche de plus en plus de ses exigences et qu’on imagine mal le Brésilien porter à nouveau les couleurs du PSG.

