Ca bouge encore à l’AS Monaco ! Ce matin, nous vous relayions l’accord pour le départ de Youri Tielemans, 21 ans, pour Leicester City. Un départ compensé par l’arrivée, dans un chassé-croisé, du milieu portugais Adrien Silva, âgé de 29 ans, les deux mouvements se faisant sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Monaco recherche des joueurs d’expérience et il continue de le prouver en ces dernières heures de marché.

En effet, selon les informations de Sky Allemagne, le club de la Principauté est en train de finaliser les contours d’un accord avec le Borussia Dortmund pour le prêt avec option d’achat de Shinji Kagawa. Lui aussi âgé de 29 ans, il n’est plus considéré comme un élément incontournable au Borussia Dortmund, avec seulement une titularisation en Bundesliga depuis le début de saison. Lucien Favre ne compte plus vraiment sur lui et le Japonais cherchait une porte de sortie durant ce mercato.

Shinji Kagawa a expliqué qu’il privilégiait un club espagnol, puisqu’il rêvait de découvrir la Liga. Visiblement, aucune formation ibérique ne s’est manifestée et c’est l’AS Monaco qui surgit dans les derniers instants du mercato pour ajouter une nouvelle touche d’expérience à son recrutement hivernal. Après Naldo, Vainqueur, Ballo-Touré, Fabregas, Gelson Martins, Kagawa pourrait être le nouveau joli coup de l’ASM, qui devra toutefois lui faire de la place dans son effectif...