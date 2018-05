La soirée des trophées UNFP touche à sa fin avec les prix les plus convoités. Il y a bien sur le onze type de la saison avec les présences de nombreux Parisiens et quelques Marseillais. Mais il y a surtout le trophée de meilleur joueur de la saison de Ligue 1. Pour cela, trois joueurs du PSG Cavani, Neymar et Mbappé se disputaient le titre avec un Phocéen, Florian Thauvin.

C’est Neymar qui a finalement remporté cette belle récompense. Le Brésilien a fait entrer la Ligue 1 dans une nouvelle dimension depuis son transfert au PSG. Du haut de ses 19 buts et de ses 13 passes décisives en seulement 20 matches de championnat, il a dominé ses concurrents. Certains pourront trouver ça immérité puisqu’il a joué seulement la moitié du championnat. Il succède à son coéquipier Edinson Cavani au palmarès.

Durant cette soirée, la star brésilienne n’a pas été le seul parisien à avoir reçu une distinction. Mbappé a été sacré meilleur espoir et Emery meilleur entraîneur. Dans les autres récompenses individuelles, Malcom a marqué le plus beau but de la saison, Diego Rigonato a été élu meilleur joueur de Ligue 2 quand son coach David Guion a reçu le prix de meilleur coach de Ligue 2.

La 27e cérémonie des Trophées @UNFP du football a rendu son verdict, ce dimanche, consacrant @neymarjr, confirmant la suprématie de @PSG_inside sur la @Ligue1Conforama, celle de @StadeDeReims sur la @DominosLigue2 et de @OL sur la D1 féminine.

Revivez la soirée des Trophées UNFP sur le live ci-dessous.

22h39 : Et c’est Neymar qui a reçu le prix du meilleur joueur de la saison ! Il devance ses coéquipiers Cavani, qui était le lauréat la saison dernière, et Mbappé, ainsi que le Marseillais Florian Thauvin.

22h30 : L’équipe type de la saison de Ligue 1 a été divulguée. Florian Thauvin n’y est pas.

Mandanda - Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Mendy - Fekir, Verratti, Luiz Gustavo - Mbappé, Cavani, Neymar.

22h26 : L’équipe type de Ligue 2 est connue avec 4 Rémois et 3 Nîmois notamment.

Bernardoni (Clermont) - Le Goff (Lorient), Jeanvier (Reims), Abdelhamid (Reims), Alphonse (Sochaux) - Diego (Reims), Savanier (Nîmes), Philippoteaux (Auxerre) - Alioui (Nîmes), Bozok (Nîmes), Chavarria (Reims).

Ils ont été au-dessus tout au long de la saison !

22h25 : David Guion reçoit le titre de meilleur coach de Ligue 2 grâce à son magnifique parcours avec Reims où il a été sacré champion.

La montée et le titre !

22h23 : On fait un retour vers la Ligue 2 où le titre de meilleur entraîneur ne va pas tarder à tomber.

22h20 : C’est Malcom qui reçoit le titre de plus beau but de la saison grâce à sa frappe téléguidée qui avait terminé dans la lucarne de Reynet lors d’un Dijon-Bordeaux.

Chef d'œuvre !

22h18 : On va cette fois-ci rendre honneur au plus beau but de la saison. Pour rappel, Malcom, Kurzawa, Lo Celso, Fekir et Jeannot se disputent ce titre convoité.

22h15 : Le Toulousain Max-Alain Gradel a reçu un prix pour sa fondation qui œuvre en faveur de la santé d’enfants en Afrique.

22h09 : Marie-Antoinette Katoto (PSG) est quant à elle sacrée meilleur espoir féminin. Elle succède à Sakina Karchaoui.

La révélation de la saison

22h07 : Pour la seconde année consécutive, la Lyonnaise Dzsenifer Marozsán remporte le trophée de meilleure joueuse de D1. Pour rappel, l’OL a été sacré champion de France ce dimanche.

La star du championnat.

22h04 : L’UNFP met maintenant à l’honneur le football féminin. L’ancienne internationale française Marinette Pichon est à la tribune.

21h59 : Et c’est l’international Espoirs Paul Bernardoni qui reçoit le trophée de meilleur gardien de Ligue 2. Il est prêté cette saison par Bordeaux à Clermont.

21h58 : Diego Rigonato est nommé meilleur joueur de Ligue 2. Le milieu offensif brésilien a flambé avec Reims cette saison où il a distribué 12 passes décisives notamment.

À l’image de son club, @DiegoRigonatoR est au top de la @DominosLigue2.

21h56 : On reprend la soirée avec les trophées décernés à la Ligue 2.

21h52 : Après un moment de pause, la soirée reprend avec un sujet sur l’OM en finale de League Europa.

21h41 : La soirée se poursuit avec un hommage adressé à Henri Michel, décédé il y a quelques semaines.

21h36 : Unai Emery remporte son premier trophée de meilleur entraîneur de Ligue 1. Le coach du PSG succède à Jardim. Joli pot de départ.

21h35 : Place au trophée de meilleur entraîneur de l’année. Garcia, Dall’Oglio, Emery et Jardim sont en concurrence.

21h28 : Steve Mandanda est élu meilleur gardien de la saison en Ligue 1. Le portier de l’OM soulève ce trophée pour la 5e fois de sa carrière. C’est un record puisqu’il était à égalité avec Grégory Coupet avant cela.

21h25 : L’international français de handball Thierry Omeyer va décerner le trophée de meilleur gardien.

21h23 : Le meilleur joueur français évoluant à l’étranger est N’Golo Kanté. Il ne peut être présent à la cérémonie puisqu’il a joué avec Chelsea ce dimanche. C’est la deuxième fois qu’il remporte ce trophée.

21h20 : Le trophée de meilleur Français de l’étranger va être décerné. Benzema, Griezmann, Umtiti et Kanté sont en course.

21h10 : Kylian Mbappé est élu meilleur espoir de la saison. Il conserve son titre qu’il avait déjà acquis l’an dernier. « C’est mon 2e. J’ai appris qu’Eden Hazard en avait remporté deux. Maintenant, qu’on est deux, j’espère continuer pour en avoir trois » a glissé le jeune attaquant avec un brin d’humour.

Un doublé pour @KMbappe. ✨

21h07 : C’est l’heure des trophées !

21h04 : Cette fois-ci c’est bon la soirée va débuter. Tout le monde est en place. Nathalie Boy de la Tour, la présidente de la Ligue de football professionnel inaugure la cérémonie par un discours.

20h59 : L’immense Ronaldo (le vrai) est présent ce soir.

20h56 : les premières réactions des joueurs/invités présents.

20h45 : Umut Bozok remportera-t-il le joueur de l’année de Ligue 2 ?

20h39 : Malcom présent avec sa mère !

20h26 : l’un des hommes les plus attendus de la soirée, Neymar, vient d’arriver !

20h22 : Giovani Lo Celso débarque lui aussi, étant candidat au prix du plus beau but de la saison en Ligue 1.

20h16 : Dani Alves arrive à son tour pour la cérémonie.

20h11 : Kylian Mbappé ovationné par le public !

20h09 : la légende brésilienne Ronaldo a aussi tenu à assister à cette cérémonie.

20h06 : Thiago Silva est arrivé !

20h01 : le pavillon d’Armenonville a fière allure !

19h54 : Florent Malouda, vainqueur du trophée de joueur de l’année en 2007 et présent dans l’équipe type de l’année en 2005, 2006 et 2007, sera l’un des prestigieux spectateurs de la cérémonie.

19h43 : Marion Bartoli est aussi de la partie, elle qui va remettre un trophée ce soir.

19h30 : les Lyonnais sont dans la place !

19h24 : Leonardo Jardim est arrivé. Remportera-t-il le titre de coach de Ligue 1 de l’année ?

19h18 : Frank Ntilikina, joueur des NY Knicks, est lui aussi présent ce soir !

19h11 : Houssem Aouar, heureux d’être présent à cette 27e cérémonie des trophées UNFP ! Le petit prodige lyonnais est nominé pour le trophée d’espoir de l’année.

19h05 : les joueurs de Reims, promus en Ligue 1, défilent sur le tapis rouge !

19h : au tour de Malcom, candidat pour le prix du meilleur espoir, d’arriver !

#TropheesUNFP

18h58 : les nominés commencent à arriver, à l’image du portier de Montpellier Benjamin Lecomte, en lice pour le prix du meilleur gardien de Ligue 1.