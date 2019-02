La Johan Cruyff ArenA d’Amsterdam accueille ce mercredi soir une belle affiche des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions entre l’Ajax et le Real Madrid. Les Néerlandais, auteurs d’une phase de poules séduisante, ont bien l’intention de tenir la dragée haute aux Madrilènes, en redressement ces dernières semaines. Pour ce faire, Erik Ten Hag devrait s’appuyer sur André Onana dans les buts. Matthijs de Ligt et Daley Blind formeraient la charnière centrale, Noussair Mazraoui et Nicolas Tagliafico occupant eux les couloirs droit et gauche.

Dans l’entrejeu, Frenkie de Jong, futur joueur du FC Barcelone sur lequel la Casa Blanca avait également des vues, part pour être titularisé, malgré sa dernière sortie en demi-teinte contre Heracles et quelques pépins physiques. L’expérimenté Danois Lasse Schöne et Donny van de Beek devraient l’accompagner. Hakim Ziyech, meneur de jeu marocain, Kasper Dolberg et Dusan Tadic auront eux la mission de faire la différence dans la zone de vérité.

Reguilon plutôt que Marcelo ?

Santiago Solari, de son côté, devrait faire du grand classique, avec Thibaut Courtois dans les buts. La défense merengue serait composée, de droite à gauche, par Dani Carvajal, Nacho (Raphaël Varane, fiévreux, ne s’est pas entraîné mardi soir), le capitaine Sergio Ramos et Sergio Reguilon. Le jeune canterano, performant lors du derby face à l’Atlético (1-3), tiendrait la corde pour être une nouvelle fois être préféré au Brésilien Marcelo, même si Marca prend des précautions.

Casemiro, buteur contre les Colchoneros, devrait sans doute être flanqué de Toni Kroos et Luka Modric. Le Ballon d’Or France Football 2018 affiche d’ailleurs un niveau en nets progrès ces dernières semaines. Enfin, Karim Benzema, en verve ces derniers temps, tentera de gonfler un peu plus ses statistiques en Ligue des Champions, accompagné par les remuants Vinicius Jr et Lucas Vazquez. Ça promet !