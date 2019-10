120 M€ de clause libératoire puis 300€ d’amende. Le FC Barcelone a mis le paquet pour s’offrir Antoine Griezmann (28 ans), star offensive de l’Atlético de Madrid. L’international tricolore n’a pas manqué ses débuts (3 réalisations), même s’il est conscient de pouvoir et devoir donner encore plus. « Je me sens à l’aise, mais je dois m’améliorer sur le terrain, surtout mes mouvements, avec le ballon, entrer davantage dans le cœur du jeu, améliorer mon jeu sur les ailes », a-t-il lancé ce mardi en conférence de presse à la veille de la réception de l’Inter Milan (2e journée de Ligue des Champions) avant de poursuivre.

« Je me sens bien, en confiance, mais il me manque des choses pour être le meilleur Griezmann possible mais je suis sur le bon chemin », a-t-il indiqué. Le natif de Mâcon demande du temps pour parfaire son adaptation à l’environnement blaugrana. « Je viens d’arriver dans un autre style de jeu, je joue dans une autre position, il faut apprendre, s’améliorer, changer mes mouvements, des choses que tu ne peux pas apprendre en deux mois. Mes partenaires attendent le meilleur de moi, je fais tout aussi de mon côté, je suis sur le bon chemin », a lancé le champion du Monde 2018.

« Difficile de se parler avec Lionel »

Une nouvelle fois relancé sur le sujet, l’ancien Colchonero s’est répété, s’excusant pour une certaine lassitude dans sa réponse. « Mon positionnement ? Bonne question. Comme je l’ai dit, je viens d’arriver, je suis là pour aider, c’est chiant je sais, mais c’est comme ça, il y a un coach, une tactique et il faut s’y adapter, c’est tout », a-t-il répété, se disant simplement heureux chez les Culés. « Je suis très heureux, je prends beaucoup de plaisir, ma famille, mon père aussi. Je vois de nouvelles choses, une autre vision du foot, je prends de tout et j’y mets ma patte ».

Le n° 17 azulgrana a enfin fait le point sur sa relation avec Lionel Messi (32 ans), qui fait couler beaucoup d’encre depuis cet été, la Pulga n’ayant, selon les échos venus de Catalogne, pas apprécié l’indécision du Français et son documentaire La Decision à l’été 2018. « Lionel ne parle pas beaucoup, moi non plus, c’est donc difficile de se parler. On a pris quelques matés, on est sur la bonne voie. Il a été souvent blessé, c’est compliqué de travailler cette connexion sur le terrain, mais je crois qu’on est deux bons gars, je suis là pour aider tous les joueurs de l’équipe », a-t-il conclu. Il n’y a plus qu’à.

