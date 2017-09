Unai Emery l’a dit : il a une sacrée pression sur les épaules au regard de la qualité de son effectif. Bâti pour gagner la Ligue des Champions, le onze parisien a fière allure et autre chose qu’une victoire face au Celtic pour débuter ferait tache (match Celtic-PSG à retrouver en live commenté sur FM à partir de 20h45). Alors, Emery ne va pas retenter l’expérience du 4-2-3-1 vue à Metz mais repasser dans son classique 4-3-3. Marco Verratti, absent vendredi dernier pour suspension, sera de retour pour former le triangle de l’entrejeu avec Thiago Motta et Adrien Rabiot.

Au but, Alphonse Areola conserve la confiance de l’entraîneur espagnol. Thiago Silva, ménagé à Metz, reprendra sa place au sein de la charnière centrale avec Marquinhos, tandis que Layvin Kurzawa et Daniel Alves, lui aussi de retour, occuperont les ailes. Enfin, le nouveau trident qui fait jaser l’Europe, Mbappé-Cavani-Neymar, sera aligné en pointe. Cela devrait donc être la première de Kylian Mbappé côté droit, même s’il n’évoluera évidemment pas tel un ailier collé à la ligne.

Une surprise en défense pour le Celtic ?

Côté Celtic, l’entraîneur Brendan Rodgers déplore déjà un absent de taille en la personne de son buteur français, Moussa Dembélé. Il sera remplacé par le non moins brillant Leigh Griffiths, numéro 9 petit format, habile balle au pied. Avant l’avènement de Moussa Dembélé la saison passée, il avait inscrit 30 buts en 32 titularisations en championnat (saison 2015-2016). Il sera entouré de l’ancien grand espoir anglais Scott Sinclair et du nouvel espoir britannique Patrick Roberts, prêté par Manchester City.

Au milieu, le capitaine Scott Brown sera épaulé par le Français Olivier Ntcham, avec Rogic un cran au-dessus pour orienter le jeu. L’interrogation se situe plus en défense. Lustig, habituel latéral droit, évoluera-t-il à son poste de prédilection ou dans l’axe ? Selon le Scottish Sun, il y a des chances que Rodgers titularise le jeune Anthony Ralston au poste d’arrière droit pour contenir Neymar. Lustig et son mètre 89 ont déjà subi la foudre de Neymar lorsqu’il évoluait au Barça, alors que Ralston a effectué des débuts encourageants lors du tour préliminaire de la Ligue des Champions face à Astana. Simunovic est lui certain d’évoluer en défense centrale, avec Tierney à gauche et Gordon dans les cages.