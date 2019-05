Après la rencontre entre Tottenham et l’Ajax Amsterdam, la seconde demi-finale de la Ligue des Champions se joue ce mercredi soir et c’est peu dire que les amoureux du football risquent de se régaler ! En effet, Liverpool, dernier finaliste de l’épreuve, se déplace en Espagne, du côté de la Catalogne, pour affronter le FC Barcelone (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté) de Lionel Messi, qui n’avait pu atteint ce stade de la compétition depuis 2015 et sa victoire finale contre la Juventus Turin.

L’année passée, les Reds, toujours en lice pour remporter la Premier League, bien qu’au coude à coude avec Manchester City, avaient été vainqueurs de leur double confrontation face à l’AS Roma (5-2 ; 2-4). Concernant les Blaugranas, la fin de saison va être assez intéressante. Puisqu’outre la Ligue des Champions, qui leur échappe depuis plus de trois ans, il leur reste à affronter le Valencia CF en finale de la Coupe du Roi, déjà remportée par le Barça l’année passée.

Coutinho plutôt que Dembélé ?

Pour cette rencontre, Ernesto Valverde devrait aligner un 4-3-3. Ter Stegen, le dernier rempart, devrait bien être titularisé avec une ligne de 4 devant lui. Piqué et Lenglet seront bien alignés, entourés, sur les flancs par Jordi Alba et Sergi Roberto. Du grand classique au milieu aussi avec Sergio Busquets, Ivan Rakitic et Arthur Melo. Enfin, devant, Lionel Messi et Luis Suarez devraient aussi être de la partie alors qu’il se murmure que Coutinho pourrait être préféré à Dembélé.

Du côté des Reds, on s’attend aussi à du classique. Jürgen Klopp devrait opter pour un 4-3-3 avec Alisson Becker dans les buts. Devant lui, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk et Robertson. Au milieu un trident composé de Wijnaldum, Keita et probablement Henderson. Fabinho est annoncé sur le banc en raison d’une légère blessure mais rien n’est certain. Enfin, les trois de devant seront très attendus notamment Mané, auteur d’un excellent quart de final tout comme Roberto Firmino. Toutefois, ce dernier est très incertain et est même annoncé forfait par El Larguero. Dans ce cas de figure, c’est Sturridge qui occuperait la pointe de l’attaque. Enfin, Mohamed Salah va lui aussi avoir une très belle carte à jouer. Un match qui s’annonce riche en buts !