Vainqueur du Real Madrid sur la pelouse du Parc des Princes (3-0) lors de la 1ère journée de Ligue des Champions, le Paris SG poursuivait sa campagne européenne en déplacement en Turquie, à Istanbul, à la Türk Telekom Arena, face à Galatasaray, auteur d’un nul à Bruges (0-0). Dans une ambiance surchauffée, les Parisiens commençaient pied au plancher. Angel Di Maria, lancé en profondeur par Marco Verratti, ratait son duel face à Fernando Muslera (2e). Idrissa Gueye récupérait le ballon très haut et enchaînait avec un tir du gauche écrasé (4e). Mauro Icardi voyait ensuite la remise de Di Maria lui échapper d’un rien (7e). Bien décalé sur la droite par Pablo Sarabia, Thomas Meunier délivrait un amour de centre en retrait pour Di Maria. La frappe du droit instantanée du Fideo trouvait les gants d’un Muslera inspiré (11e).

Et quand il était en difficulté, le portier uruguayen voyait les attaquants parisiens rater le cadre, comme sur cette frappe de Sarabia dans le petit filet (15e). Les Stambouliotes allaient réagir par l’intermédiaire d’une ancienne connaissance de Ligue 1. Suite à un relais avec Ryan Babel, Jean-Michaël Seri décochait une frappe du plat du pied droit qui frôlait la lucarne de Keylor Navas (18e). Juan Bernat, en vue sur son flanc gauche, tentait de surprendre Muslera à son tour, mais ratait son coup (26e). Les débats s’équilibraient, le ton se durcissait, les fautes se succédaient faisant sortir Thomas Tuchel de ses gonds au point de prendre un jaune. Sarabia tentait une frappe lointaine, bien captée par Muslera (38e). Les Stambouliotes poussaient en fin de première période, sans toutefois se procurer d’occasions franches face à Navas. Score à la pause (0-0).

Première pour Icardi

Galatasaray revenait sur le terrain avec un peu plus d’ambitions. Seri mettait Navas à l’épreuve sur un coup franc excentré vicieux (48e). Le PSG répondait du tac au tac. Lancé en profondeur, Di Maria profitait d’un raté de Luyinduma et butait une nouvelle fois sur Muslera (51e). Les Rouge-et-Bleu trouvaient enfin la faille. Sarabia offrait un caviar à Icardi, qui ne ratait pas l’occasion d’inscrire son premier but sous le maillot parisien (0-1, 52e). Les champions de Turquie en titre réagissaient. Marquinhos sauvait sur sa ligne un coup de tête de Radamel Falcao (55e). Navas était ensuite vigilant alors qu’el Tigre et Babel se faisaient menaçants (58e).

Falcao plaçait un coup franc des 20 mètres au-dessus (69e). Gueye et les siens reprenaient le contrôle des opérations et rataient plusieurs fois le but du break, par Eric Choupo-Moting (74e) et Kylian Mbappé (76e), entrés en cours de jeu, ou encore Meunier (75e). Mbappé, encore lui, envoyait un coup franc dangereux dévié par le mur (88e). Galatasaray poussait en toute fin de match, mais Thiago Silva et Marquinhos veillaient au grain sur les ballons longs et les centres turcs. Score final (0-1). Le PSG reste donc leader de son groupe A avec 6 points avant son déplacement à Bruges le 22 octobre.

L’homme du match : Fernando Muslera (7) : il a fallu se montrer présent très vite dans cette rencontre pour le portier. Dès les premières minutes, il a remporté un premier duel face à Di Maria (2e) avant de sortir deux énormes parades face à l’Argentin (11e, 50e). Il s’est également montré prévoyant face à Icardi (7e) et Sarabia (38e). Il n’a pas réussi à intervenir sur la passe de l’Espagnol sur l’ouverture du score d’Icardi (52e), à l’inverse de l’occasion de Mbappé (75e). Sans lui le score n’aurait pas été si serré.

Galatasaray :

Mariano (5) : le latéral droit a vécu la première période sur deux rythmes. Il a d’abord dû se montrer attentif sur le plan défensif avec les quelques occasions du duo Di Maria-Bernat qui a vite été en jambes. Dans un second temps, et avant la pause, il a montré un visage plus offensif et a essayé de distribuer des ballons intéressants offensivement sans qu’il n’y ait d’occasions franches par la suite.

Luyindama (5,5) : l’un des hommes les plus en vue sur le terrain du côté de Galatasaray en première période. Le défenseur central a été l’auteur de duels qu’il a su remporter et d’interceptions qui ont fait le plus grand bien à son secteur. Son niveau a quelque peu baissé lors du second acte alors son adversaire direct, Di Maria, est resté dangereux. Il a tenté de se montrer offensivement sur la fin de la rencontre.

Donk (5) : un peu moins de présence pour le défenseur par rapport à son homologue, mais il a su se montrer très propre. Peu de perte de balles, des duels remportés tout au long de la première période. Il a su rester sur cette dynamique lors de la deuxième période. Un match correct sans se montrer impérial pour autant à son poste.

Marcao (4) : il connaît le même constat que ses deux coéquipiers en défense centrale lors des 45 premières minutes. Des duels globalement remportés, il a cependant été un peu moins précis dans son jeu de passe, sans conséquences. Dans un second temps, il s’est montré moins efficace tant défensivement, puisque le but parisien vient de son côté, qu’offensivement. Il a écopé d’un carton jaune après une faute sur Herrera (86e).

Nagatomo (4) : le latéral japonais a connu un peu plus de difficulté que son pendant à droite. Heureusement, il a trouvé face à lui un Meunier et un Sarabia un cran en dessous de leurs coéquipiers dans le jeu offensif en première mi-temps. Le retour des vestiaires ne l’a pas aidé puisqu’il n’a pas rehaussé son niveau laissant un manque d’efficacité sur son côté.Remplacé par Bayram (77e) qui ne s’est lui non plus pas vraiment montré sur le temps de jeu qu’il a eu.

Belhanda (5) : peu de duels remportés et surtout pas mal de fautes pour l’ancien joueur de Montpellier dans le cœur du jeu de Galatasaray. Cependant, il a su montrer ses qualités comme lors du jeu de passes qui a abouti sur l’occasion de Seri (17e). En deuxième période, il a été dans le jeu permettant les occasions de son équipe, sans grand succès au final. Remplacé par Feghouli (61e) qui n’a pas eu l’impact offensif escompté sur la fin de match.

Nzonzi (4,5) : il n’a pas offert les mêmes garanties que son coéquipier au milieu de terrain. Si son physique lui a permis de remporter ses duels aériens, cela a été moins évident balle au sol où il n’a pas su se montrer à son avantage. La seconde période a affirmé cette physionomie de match pour le champion du monde toujours autant efficace sur le plan aérien.

Seri (6) : l’ancien Niçois aurait pu débloquer la rencontre en ouvrant le score lorsque que son jeu de passes avec Babel et Belhanda s’est terminé sur une frappe qui a frôlé le but de Navas (17e). Dans le jeu, il s’est montré à son avantage avec des interceptions et des duels au sol qui ont fait défaut à son homologue au milieu. Il enchaîne sur le même rythme avec son occasion sur coup franc repoussé par Navas (48e).

Babel (4) : match peu évident pour le milieu offensif aligné sur le devant de l’attaque avec Falcao. Aucune occasion à son actif lors des 45 premières minutes. Il a également été l’auteur de nombreuses fautes suite à des duels globalement perdus. Il n’a pas su saisir l’occasion en première intention dans la surface délivrée par Falcao permettant au PSG de se reprendre (58e). Remplacé par Andone (64e) qui n’a pas non plus montré un visage imposant avec son entrée.

Falcao (4) : l’ancien Monégasque n’a pas vraiment été en vue dans ce premier acte où il ne s’est procuré aucune occasion face au but. Dans les duels, il a également été en difficulté. Il s’est repris en seconde période à l’image de sa tête qui a failli tromper Navas sans un sauvetage de Marquinhos (55e) ou sa frappe enroulé sur coup franc qui passe à côté (69e).

Paris SG :

Navas (6) : le Costaricain n’a pas été énormément mis à contribution contrairement à son homologue, mais il est resté vigilant. Hormis une relance au pied ratée pour Kimpembe et une sortie compliquée devant Luyindama (43e), il a bien négocié un coup franc vicieux de Seri (48e) puis la poussée turque avec Babel et Falcao (55e). Suppléé par Marquinhos sur sa ligne (52e).

Meunier (5,5) : le latéral gauche s’est signalé offensivement en début de première période avec un centre raté (3e) puis un autre, parfait, en retrait, pour Di Maria (11e). Positionné assez haut, il a forcé une reprise du droit en fin de match alors que le centre s’imposait (75e).

Thiago Silva (6,5) : le capitaine parisien n’a pas eu énormément de duels directs à gérer. Souvent bien placé, à l’image de ses interventions sur un centre de Feghouli (79e) et de Luyindama (90e +2), il a également régalé avec un amour de transversale de 40 mètres dans les pieds de Sarabia (23e).

Kimpembe (6) : le champion du Monde 2018 a répondu au duel physique imposé par les Stambouliotes. Plus prompt que Falcao (19e), il a livré une sacrée bataille avec Babel (27e, 30e).

Bernat (6) : très disponible et très haut sur le pré, l’Espagnol n’a pas toujours été servi. Quand il l’a été, l’ancien ailier s’est montré dangereux, comme sur ces centres (60e, 66e) cette tentative de lob (26e). Défensivement plutôt appliqué.

Marquinhos (6) : de la présence à la récupération, comme souvent, mais un peu plus de déchet qu’à l’accoutumée dans son jeu de passes. Son sauvetage sur sa ligne sur une tête de Falcao (55e) s’est révélé décisif, tout comme son jeu de tête défensif sous la pression turque.

Gueye (6,5) : tactiquement, il prend un peu plus de poids dans l’organisation parisienne à chaque sortie. Capable de récupérer le ballon en position haute (4e), de transversales inspirées (7e), de passes sous pression et de protections de balle, le Sénégalais, un peu moins saignant en seconde période, a joué un rôle-clé pour contrecarrer l’organisation adverse.

Verratti (7) : il a démarré son match par une passe lumineuse pour Di Maria qui aurait mérité mieux (2e). L’Italien a abattu un travail incroyable avec le souci de presser le porteur et de délivrer de bons ballons à la récupération, à l’image de son coup franc déposé sur la tête de Marquinhos (87e). C’est lui qui initie l’action du seul but de la rencontre, en lançant Sarabia (52e).

Di Maria (6) : auteur d’un doublé il y a deux semaines contre le Real Madrid (3-0), le natif de Rosario a été moins en réussite ce soir. El Fideo a raté trois grosses occasions : deux face-à-face devant Muslera (2e, 51e) et une frappe sortie par l’Uruguayen (11e). L’international albiceleste, très actif sur côté gauche, est à l’origine de l’action du but de Mauro Icardi en lançant Marco Verratti (52e). Averti (80e). Remplacé par Ander Herrera (83e). L’Espagnol a apporté sa pierre à l’édifice, tout à l’expérience. Averti (90e +3).

Sarabia (5,5) : l’Espagnol, dans un match costaud, a brillé par intermittence. Après un décalage plein de finesse pour Meunier (11e), sa frappe dans un angle fermé après intervention ratée de Muslera (15e), puis un superbe contrôle sur une longue transversale de Thiago Silva (23e), il a un peu baissé le pied. Sa frappe des 25 mètres captée par Muslera (38e) a marqué un léger mieux. Passeur décisif pour le premier but d’Icardi (52e), il a été remplacé par Eric Choupo Moting (70e). Le Camerounais s’est montré généreux dans l’effort et les appels. Une occasion à son crédit (74e).

Icardi (6) : l’Argentin a inscrit son premier but sous les couleurs parisiennes, pour l’ouverture du score. Plutôt bon en remise, il n’a eu que très peu de ballons exploitables à se mettre sous la dent. Averti (7e). Remplacé par Kylian Mbappé (60e). Surveillé comme le lait sur le feu, le champion du Monde 2018 n’a pas eu beaucoup d’espaces à dévorer. Sa frappe petit côté n’a pas trompé Muslera (76e).

