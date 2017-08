Ce soir, Nice va tenter de réaliser l’exploit sur le terrain du Napoli lors du match aller comptant pour les barrages de la Ligue des Champions. Un rendez-vous que ne voudront pas manquer les hommes de Lucien Favre pour se donner une chance d’être en bonne position avant le match retour à l’Allianz Riviera. Car si l’objectif de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes est un défi plus qu’excitant pour une équipe du standing des Aiglons, il faut également rappeler qu’un ticket pour la LdC est synonyme de juteuses rentrées d’argent.

D’ailleurs, le site officiel de l’UEFA vient de dévoiler les sommes qui seront redistribuées aux 32 formations qui seront qualifiées pour la coupe aux grandes oreilles, ainsi que pour celles qui disputeront la Ligue Europa. « L’UEFA publie la distribution des revenus de l’UEFA Champions League prévue pour la saison qui s’ouvre. Les revenus commerciaux bruts estimés de l’UEFA Champions League 2017/18, de l’UEFA Europa League 2017/18 et de la Super Coupe de l’UEFA 2017 seront d’environ 2,35 milliards d’euros. À partir de ce chiffre d’affaires commercial brut estimé, le montant total disponible pour la distribution vers les clubs participants en 2017/18 s’élèvera à 1 718,7 M€, dont 1 318,9 M€ versés aux clubs de l’UEFA Champions League et de la Super Coupe de l’UEFA et de 399,8 M€ aux clubs de l’UEFA Europa League », peut-on lire.

Et sur les 1 318,9 M€ qui seront reversés aux clubs qualifiés pour la LdC, la répartition des gains se fait comme tel : toute équipe présente en phase de groupes touchera un montant fixe de 12,7 M€. Un match nul rapportera 500 000€ et 1,5 M€ pour chaque victoire. Ensuite, une qualification pour les huitièmes de finale rapportera 6 M€, 6,5 M€ pour les quarts et 7,5 M€ pour une demi-finale. Enfin, le finaliste de l’édition 2017/2018 touchera 11 M€, tandis que le futur champion d’Europe empochera 15,5 M€. Au final, si un club réussit l’exploit d’aller au bout, tout en ayant remporté tous ses matches de poule, il se verra verser un montant total de 57,2 M€. Et tout ça, sans les revenus liés aux droits télévisuels dont le marché est estimé à 551 M€ par l’UEFA.