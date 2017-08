Avant la fin du mercato et avec le début de la saison à venir, l’heure est aux récompenses. L’UEFA a communiqué sa liste des trois joueurs nommés pour le titre de joueur de la saison 2016/2017. Il n’y a pas vraiment de surprise puisqu’on y retrouve les deux monstres de la dernière décennie avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui sont accompagnés cette saison du plus illustre des gardiens de ces dernières années, Gianluigi Buffon.

Titré la saison passée, Cristiano Ronaldo a donc l’occasion de se succéder à lui-même. Avec un nouveau titre en Ligue des Champions en juin dernier pour lequel le Portugais a été l’artisan majeur du Real Madrid du haut de ses 12 buts, dont 10 durant la phase à élimination directe, il a également remporté la Liga avec son club. Il part bien évidemment favori pour ce trophée individuel. Comme une annonce du prochain ballon d’Or ? Il est fort probable que CR7 rafle encore tout sur son passage en cette année 2017.

Mbappé est présent dans le Top 10

Face à lui, c’est son meilleur ennemi qui fera office de concurrent mais il ne sera peut-être pas le plus sérieux cette saison. Auteur de 37 buts en Liga avec le Barça, vainqueur de la Copa del Rey et avec 11 réalisations en Ligue des Champions, Lionel Messi s’est arrêté en quart de finale, éliminé par le futur finaliste, la Juventus Turin. Qui de mieux pour représenter la Vieille Dame que son emblématique capitaine, Gigi Buffon ? Le gardien a encaissé seulement deux buts durant la compétition... avant d’en prendre 4 en finale face au Real. Il a tout de même garni son armoire à trophée avec un nouveau scudetto et une coupe d’Italie. Le verdict sera rendu le 24 août prochain.

Si les trois places de finalistes sont déjà connues, l’UEFA a aussi communiqué le reste du Top 10. On y retrouve la présence d’un Français avec Kylian Mbappé qui est 8e du classement. Le Real Madrid truste les autres places d’honneur avec Luka Modric qui prend la 4e place, Toni Kroos la 5e et Sergio Ramos qui se classe 7. Finaliste lui aussi avec la Juventus, Paulo Dybala est 6e alors que Robert Lewandowski et Zlatan Ibrahimovic prennent respectivement la 9e et la 10e place.

Le reste du Top 10 :

4. Luka Modric (Croatie, Real Madrid)

5. Toni Kroos (Allemagne, Real Madrid)

6. Paulo Dybala (Argentine, Juventus)

7. Sergio Ramos (Espagne, Real Madrid)

8. Kylian Mbappé (France, Monaco)

9. Robert Lewandowski (Pologne, Bayern München)

10. Zlatan Ibrahimovic (Suède, Manchester United)