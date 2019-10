Il n’avait pas encore marqué cette saison en Ligue des champions. Lionel Messi a ouvert son compteur mercredi soir en C1 sur la pelouse du Slavia Prague. En ouvrant le score pour le FC Barcelone, la Pulga a inscrit en République Tchèque son 113e but dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Le quintuple Ballon d’Or conforte donc encore un peu plus sa deuxième place dans le Top 10 des joueurs les plus prolifiques de la Champions League. Cependant, Messi reste encore loin de la pole position, occupée depuis plusieurs saisons déjà par l’autre monstre de la planète foot : Cristiano Ronaldo. L’attaquant de la Juventus a scoré à 127 reprises depuis le début de sa carrière sur la scène européenne. Que ce soit avec Manchester United, le Real Madrid pendant 9 ans et désormais avec la Vieille Dame, CR7 a toujours répondu présent et semble bien parti pour rester au sommet du classement durant encore de longues années.

Messi-CR7 donc. Encore eux au sommet d’un classement. Et pour un moment semble-t-il pour celui-là. En effet, la troisième position est actuellement occupée par un joueur retraité. Raul Gonzalez, auteur de 71 buts tout au long de sa carrière en C1 entre le Real Madrid et Schalke 04, ne peut plus rattraper les deux extraterrestres de la planète foot. Les deux le suivant au classement - Karim Benzema et Robert Lewandowski - sont encore en activité, mais plutôt sur la fin de leur parcours (ils ont tous les deux 31 ans). Même si leur efficacité est toujours folle - surtout pour le Polonais cette saison - ils ne devraient pas pouvoir atteindre le duo infernal avant la fin de leur carrière. Alors qui pour tenter de déloger Messi et Cristiano Ronaldo dans les prochaines années ? Il va falloir citer de très jeunes joueurs qui vont devoir être réguliers pendant de longues saisons afin de tenter de monter sur ce podium prestigieux.

Le premier nom qui vient à l’esprit est bien sûr celui de Kylian Mbappé. À seulement 20 ans, le prodige français a déjà dégainé à 17 reprises en Ligue des Champions. Un record pour un footballeur de son âge, loin devant Karim Benzema (qui était à 12 buts à 20 ans) et largement devant Lionel Messi, qui n’avait pas autant scoré à l’époque. Le Français avance à une vitesse folle. Pour preuve, son triplé cette semaine à Bruges alors qu’il était remplaçant au coup d’envoi. Il est de ce fait, entré directement à la 8e place du top 10 des meilleurs buteurs français en C1. À égalité avec un certain Michel Platini et à seulement une unité de Franck Ribéry, 7e du classement, et prochain compatriote à être dépassé par Mbappé. Le deuxième nom qui vient en tête c’est celui du très jeune attaquant norvégien de Salzbourg, Erling Braut Håland. En effet, avec 6 buts pour ses trois premiers matches de Ligue des champions, le prodige du club autrichien a commencé à un rythme impressionnant. Va-t-il le tenir sur plusieurs saisons ? Réponse dans quelque temps.

L’intégralité du Top 10 est à découvrir dans la vidéo ci-dessus.