L’Olympique Lyonnais est toujours invaincu en Ligue des Champions cette saison. Les Gones ont poursuivi cette belle série mardi soir en faisant match nul face au FC Barcelone (0-0). Malgré des occasions d’un côté comme de l’autre (surtout du côté catalan), aucune équipe n’a trouvé la faille. Il faut dire qu’Anthony Lopes comme Marc-André ter Stegen ont sorti le grand jeu au Groupama Stadium. Après la rencontre, on était forcément content du résultat dans le camp lyonnais. Ce fut le cas du président Jean-Michel Aulas. « Oui, c’est une performance honorable compte tenu de l‘adversaire. On était aussi un peu diminué. Les choses se sont arrangées » . Même son de cloche du côté de Bruno Genesio. « C’est un résultat satisfaisant au niveau comptable. On aura des chances de se qualifier si on arrive à marquer au Camp Nou. On espérait faire mieux au niveau du jeu. On a su rivaliser avec notre adversaire en première période. On a eu trois belles occasions en première période. On a malheureusement beaucoup subi en seconde période et on a concédé trop d’opportunités ».

Puis il a ajouté : « On a été un peu trop passif sur le porteur du ballon. On aurait aimé avoir plus d’agressivité et de rythme sur notre pressing. L’adversaire ne nous a pas permis de le faire. Il faut souligner le courage que les joueurs ont eu d’avoir bien défendu. On a réussi à tenir tête face au grand Barça. L’équipe progresse et prend de la maturité. On aurait certainement perdu ce match l’année dernière. On a toutes nos chances de se qualifier et tout est permis pour le match retour. On aura un atout supplémentaire au Camp Nou avec la présence de notre capitaine, Nabil Fekir. C’était un premier 1/8e de finale de Champions League pour la plupart d’entre nous. Ce n’était donc pas un match facile à préparer. On est encore en vie ». En effet, les Gones peuvent toujours croire en une qualification.

L’OL y croit à fond

Mais il faudra réaliser le match parfait au Camp Nou dans trois semaines. Comme son entraîneur, Anthony Lopes croit en une qualification en quart de finale de l’UEFA Champions League. « Les chances sont bonnes des deux côtés. Il va falloir créer un exploit là -bas, et essayer de mettre ce but. Il va falloir faire un match plein dans tous les domaines et mettre au fond la moindre opportunité qu’on aura ». Très bon face aux Catalans, Léo Dubois espère aussi que l’OL réussira à sortir le grand Barça. « Le match n’a pas été simple ce soir. Tout va se jouer au match retour. On a envie de faire un gros match au Camp Nou ». Un message qui est aussi celui de Bertrand Traoré.

« On a joué le match à fond. On a joué pour gagner. On s’est procuré des occasions. Malheureusement, on n’a pas su les concrétiser. C’est un bon résultat pour nous. Il fallait rester disciplinés, car on pouvait payer cash la moindre erreur. C’est une bonne chose de garder nos cages inviolées. La confrontation est encore ouverte. On va bien préparer le match retour ». Entré en jeu durant la rencontre, Maxwel Cornet veut aussi réaliser un exploit chez les Blaugranas. « On savait que le match allait être difficile. Il faut retenir notre clean sheet. On n’est qu’à la première mi-temps de cette double confrontation. Tout est possible. On ira au Camp Nou pour marquer un but. » Rendez-vous le 13 mars prochain à Barcelone pour créer l’exploit. Après tout, impossible n’est pas français...