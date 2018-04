La Roma voulait y croire. Défaits sur le lourd score de 4-1 sur la pelouse du Camp Nou, les troupes de Di Francesco voulaient créer un exploit quasiment inédit à ce niveau. Et pour y parvenir, l’entraîneur italien ne lésinait pas sur les moyens et alignait une équipe qui avait fière allure, avec un Dzeko bien épaulé par Schick aux avants-postes. Mais Ernesto Valverde se méfiait. La preuve, lui aussi a sorti la grosse équipe malgré cet avantage conséquent. On notait le retour de Sergio Busquets dans le onze titulaire après sa blessure, alors que Nelson Semedo occupait la place de latéral droit, Sergi Roberto étant replacé au milieu. Et au final, les Romains ont réussi cette remontada !

La rencontre démarrait sur un rythme assez fort, les deux équipes ayant des intentions visiblement offensives. Sergi Roberto sonnait le premier avertissement de la partie, avec cette frappe facilement captée par Alisson (4e). Mais c’est bien Dzeko, servi par De Rossi, qui allait frapper en premier, crucifiant ter Stegen après avoir pris le dessus sur Umtiti (1-0, 6e). De quoi gonfler les locaux à bloc ! Le Barça n’était clairement pas serein, et ça se sentait avec ces passes ratées ou ces erreurs techniques peu habituelles. De la tête, Schick voyait le ballon passer juste au-dessus de la barre de ter Stegen (13e). Piqué devait sauver les meubles avec un superbe tacle dans la surface sur Kolarov (26e). Schick était tout proche de doubler la mise avec cette tête qui frôlait le poteau droit des cages catalanes (29e). Dzeko toujours, s’élevait de la tête et obligeait le portier barcelonais à sortir une claquette décisive (37e).

Le Barça prend la porte

C’est donc sur un avantage mérité, et peut-être même pas assez conséquent au vu du nombre d’occasions, que les Romains rentraient aux vestiaires, accompagnés de Catalans impuissants. Le Barça réalisait probablement la pire prestation de sa saison, notamment à cause d’un milieu de terrain totalement apathique, à la récupération puis à la création. Et ça allait encore se compliquer pour les Catalans, puisque Piqué fauchait Dzeko dans la surface. De Rossi transformait le penalty à merveille, plaçant le cuir hors de portée de ter Stegen (2-0, 58e).

Le Barça était au bord du précipice. Ter Stegen devait encore enfiler sa cape de héros sur cette reprise de Nainggolan (67e). De Rossi, de la tête, était lui aussi tout proche de trouver le cadre (69e). La formation d’Ernesto Valverde était plus qu’en difficulté... Messi tentait, sans succès (74e). Peu à peu, les Blaugranas tentaient de mettre le pied sur le ballon, mais le pressing de la Roma était monstrueux. El Shaarawy voyait même ter Stegen sauver in extremis sur la ligne sur cette reprise à bout portant (79e) ! Et ce qui devait arriver arriva, puisque Manolas allait finalement être récompensé ! Sur corner, au premier poteau, le défenseur plaçait une tête parfaite pour signer le 3-0 (82e) ! Le Barça peinait à réagir, impuissant, et le score en est resté là. Terrible coup dur pour les Catalans et énorme exploit de la Louve !

Revivez le film du match sur notre live commenté.