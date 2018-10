Deuxième journée de Ligue des Champions. La suite. Après les victoires de la Juventus (3-0 face aux Young Boys) et de Manchester City (2-1 contre Hoffenheim), le reste du gratin européen se mesurait dans des matches qui ont démarré sur les chapeaux de roue. À commencer par les rencontres du groupe G, celui du Real Madrid. Privé de Sergio Ramos et de Gareth Bale, le champion d’Europe en titre a démarré son duel face au CSKA Moscou avec un onze remanié (Luka Modric remplaçant) et emmené par un Karim Benzema promu capitaine d’un soir. Favori du match, le club espagnol a confirmé qu’il n’était pas au mieux en ce moment.

Mené dès la deuxième minute après un but inscrit par Vlasic suite à une erreur de Kroos, le Real n’a jamais paru inspiré. Pas dans le coup, les Merengues ont multiplié les erreurs techniques. Et quand les rares actions dangereuses se sont présentées, les têtes de Casemiro (28e) et de Benzema (40e) ont trouvé les montants russes. Et, comme si ça ne suffisait pas, les Madrilènes ont perdu Dani Carvajal sur blessure avant la pause. Entré en jeu peu après l’heure de jeu, Luka Modric n’a pas fait de miracle (0-1) face à un CSKA réduit à dix en toute fin de match. Sèchement battue au Bernabéu, l’AS Roma ne s’est pas fait prier pour se refaire la cerise face à la modeste équipe du Viktoria Plzen. Grâce un triplé d’Edin Dzeko, les Giallorossi ont plié le match dès la première période avant qu’Under et Kluivert ne parachèvent le succès romain (4-0). Un succès qui leur permet de revenir à hauteur de la Casa Blanca. Mais c’est bien le CSKA Moscou qui est en tête !

Le Real Madrid humilié

Dans le groupe E, le Benfica a corrigé le tir après sa défaite concédée à domicile face au Bayern Munich. Mais à quel prix ! Les Lisboètes avaient fait le break en Grèce grâce à des buts signés Seferovic et Grimaldo. C’est alors qu’un événement survenu juste avant la pause a mis le feu aux Benfiquistas. Réduits à dix juste avant la mi-temps après l’expulsion de Ruben Dias, les Aguias n’ont pas tenu le coup en infériorité numérique. Auteur d’un doublé, Klonaridis pensait réaliser l’exploit du soir et offrir ainsi le premier point de la compétition à son équipe. Malheureusement pour lui, le jeune Alfa Semedo, pour sa première apparition en LdC, a donné la victoire aux siens (3-2). Dans le même temps, l’Ajax Amsterdam a tenu tête à une équipe du Bayern peu inspirée. Pourtant, les hommes de Niko Kovac avaient su ouvrir la marque dès la 4e minute grâce à Hummels.

Enfin, si la Juventus continue son carton plein dans ce groupe H, Manchester United comptait imiter les Bianconeri malgré un contexte particulièrement compliqué pour les Red Devils. En pleine crise de résultat, les Mancuniens souhaitaient apaiser les tensions ambiantes en se rachetant face au club ché. Au final, ce choc à Old Trafford a surtout été le théâtre des occasions manquées de la part des hommes de José Mourinho. Après une première période sans grand spectacle, Romelu Lukaku (71e74e, 88e) et Marcus Rashford (86e) ont eu plusieurs balles de match dans les mains. En vain. Au classement, la Juventus caracole en tête (6 points) devant MU (4 pts), Valence (1) et les Young Boys (0).

Les résultats de la soirée :

Groupe E

Bayern Munich - Ajax Amsterdam : 1-1 (Hummels ; Mazraoui)

AEK Athènes - Benfica : 2-3 (Klonaridis x2 ; Seferovic, Grimaldo, Semedo)

Groupe F

Hoffenheim - Manchester City : 1-2 (Belfodil ; Agüero, D. Silva)

Olympique Lyonnais - Shakhtar Donetsk : 2-2 (Dembélé, Dubois ; Moraes x2) (revivez le film du match)

Groupe G

CSKA Moscou - Real Madrid : 1-0 (Vlasic)

AS Roma - Viktoria Plzen : 5-0 (Dzeko x3, Under, Kluivert)

Groupe H

Juventus - Young Boys : 3-0 (Dybala x3)

Manchestsr United - Valence FC : 0-0 (revivez le film du match)