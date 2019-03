C’est un moment que certains ne voulaient peut-être pas regarder, déçus par l’élimination de leur équipe fétiche. Mais pour d’autres, ce tirage des quarts de finale de la Ligue des Champions faisait saliver. Surtout en Angleterre. Pour la troisième fois, la Premier Legaue avait en effet réussi à placer quatre représentants dans le Top 8 de la coupe aux grandes oreilles (après 2007/2008 et 2008/2009). Manchester City, Manchester United, Tottenham et Liverpool tenteront donc de rapporter le précieux trophée continental sur le sol anglais. Un sacre qui fuit les équipes de sa Majesté depuis 2012.

Et après le tirage effectué par l’ancien portier de l’Inter Milan Julio César, les Britanniques sont assurés de compter au moins un représentant en demi-finale. En effet, à l’instar de la saison passée, Manchester City affrontera un rival de Premier League, Tottenham, pour tenter d’accéder dans le dernier carré. Battus l’an dernier par Liverpool, les Citizens auront-ils plus de chance ? De leur côté, les Reds ont hérité du tirage considéré comme étant le plus abordable, à savoir le FC Porto. Les joueurs de Jürgen Klopp devront toutefois se méfier car le retour aura lieu au Portugal.

Les possibles demi-finales déjà connues

Un remake de la finale 1996 nous est également proposé entre l’Ajax Amsterdam et la Juventus. Vainqueurs à l’époque, les Bianconeri partiront favoris. Une affiche qui promet donc même si certains ne s’empêcheront pas de penser que le tirage aurait ramené Cristiano Ronaldo à Madrid si le Real avait passé l’obstacle néerlandais. Enfin, le bourreau du Paris Saint-Germain, Manchester United, affrontera le FC Barcelone. A noter que le club catalan devait recevoir au match aller, mais l’ordre des matches a été inversé.

La raison évoquée est celle qui avait provoqué l’inversion du match Arsenal-Rennes, à savoir les deux clubs de Manchester ne pouvant disputer un match de Ligue des Champions le même soir dans la même ville. Nouveauté cette année, l’UEFA a également procédé au tirage des demi-finales. Ainsi, le vainqueur de Ajax-Juventus se déplacera sur le terrain du vainqueur du duel 100% anglais entre Tottenham et City. De son côté, le gagnant du duel MU-Barça recevra à l’aller celui du choc entre Liverpool et le FC Porto.

Quarts de finale (prévus les 9 et 16 avril 2019) :

Match 1 : Ajax Amsterdam - Juventus

Match 2 : Liverpool - FC Porto

Match 3 : Tottenham - Manchester City

Match 4 : Manchester United - FC Barcelone

Demi-finales (prévues les 30 avril et 7 mai 2019) :

Vainqueur Match 3 - Vainqueur Match 1

Vainqueur Match 4 - Vainqueur Match 2