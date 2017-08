Après les premiers matchs qui se sont disputés mardi soir, les barrages de Ligue des champions revenaient sur le devant de la scène ce soir. L’affiche de cette soirée entre Liverpool et Hoffenheim s’avérait alléchante. Victorieux à l’aller, les Reds devaient confirmer à Anfield Road. Dès les premières minutes les hommes de Jürgen Klopp accéléraient. Sur une ouverture de Firmino, Sadio Mané se présentait seul devant Baumann (4e). Hoffenheim ne tardait pas à réagir avec Kaderabek débordait sur la droite et centrait pour Gnabry dont le plat du pied filait à côté des buts gardés par Mignolet (7e). Quelques secondes plus tard, les Reds prenaient le contrôle des opérations. Mané s’offrait un rush incroyable avant de talonner pour Emre Can dans la surface. L’international allemand voyait sa tentative déviée surprendre Baumann (1-0, 10e).

Les pensionnaires d’Anfield Road doublaient la mise sur un excellent travail effectué par Firmino sur la gauche qui décalait au point de penalty Wijnaldum dont la frappe s’écrasait sur le poteau, Salah de près propulsait le cuir au fond des filets (2-0, 18e). Liverpool assénait le coup de grâce sur un superbe mouvement initié par Sadio Mané sur la gauche, Firmino centrait pour Can qui du plat du pied crucifiait une nouvelle fois Baumann (3-0, 21e). Loin d’être résignés, les joueurs allemands revenaient au score sur une belle frappe croisée d’Uth bien servi par Wagner (3-1, 28e). Les Reds portaient une nouvelle fois le danger devant les buts d’Hoffenheim avec Salah qui centrait pour Mané dont le plat du pied à bout portant était repoussé par Baumann (36e).

Liverpool sans forcer, le Sporting Portugal régale

Au retour des vestiaires, les Reds ne tardaient pas pour prendre le contrôle du match et monopolisaient le ballon. Servi par Salah, Wijnaldum se retrouvait seul face à Baumann mais voyait sa frappe passer au-dessus (54e). Trois minutes plus tard, après une accélération, Sadio Mané décochait une lourde frappe détournée en corner par le portier d’Hoffenheim (57e). Sans réelle opposition, Liverpool gérait tranquillement la rencontre. Sur une erreur de Vogt, Henderson récupérait le cuir et le transmettait à Firmino qui n’avait plus qu’à pousser le cuir au fond des filets (4-1, 63e). Alors que le rythme de la rencontre chutait cruellement, Hoffenheim en profitait pour recoller au score. Sur la gauche, Kramaric délivrait un centre pour la tête de Wagner qui trompait Mignolet (4-2, 79e).

Dans les autres rencontres de ces barrages retour, le Sporting Portugal raflait la mise sans crainte du Steaua Bucarest (5-1) grâce à des réalisations signées Doumbia (13e), Acuna (59e), Gelson Martins (64e), Dost (76e) et Battaglia (88e). Le CSKA Moscou triomphait sereinement des Young Boys Berne (2-0) grâce à des buts marqués par Shennikov (45e) et Dzagoïev (65e). L’Apoel Nicosie se qualifiait en obtenant un excellent résultat nul (0-0) au Slavia Prague. Enfin, Qarabag réalisait l’exploit de la soirée en obtenant la première qualification de son histoire pour la phase de groupes de Ligue des champions malgré sa défaite (2-1) à Copenhague. Santander (45e) et Pavlovic (66e) inscrivaient les deux buts danois mais Ndlovu (63e) permettait à son équipe de participer pour la première fois à la coupe aux grandes oreilles.

Les résultats du soir

Liverpool 4 - 2 Hoffenheim : Can (10e, 21e), Salah (18e), Firmino (63e) ; Uth (28e), Wagner (79e)

Steaua Bucarest 1 - 5 Sporting Portugal : Junior Maranhão (20e) ; S. Doumbia (13e), M. Acuña (59e), Gelson Martins (64e), Dost (76e), Battaglia (88e)

CSKA Moscou 2 - 0 Young Boys Berne : G.Shennikov (45e), A.Dzagoïev (65e)

Slavia Prague 0 - 0 Apoel Nicosie

FC Copenhague 2 - 1 Qarabag : Santander (45e), Pavlovic (66e) ; Ndlovu (63e)

Les qualifiés

Liverpool

CSKA Moscou

Apoel Nicosie

Sporting Portugal

Qarabag