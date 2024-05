Jürgen Klopp crie au scandale avant son départ, le Bayern a trouvé le remplaçant de Manuel Neuer

Klopp qualifie la programmation de crime

On commence ce tour du monde de l’actu par l’Angleterre où Klopp fait les grands titres des journaux britanniques. Ce vendredi, Jürgen Klopp s’est farouchement exprimé au sujet des diffuseurs télé. L’entraîneur, qui quittera ses fonctions à la tête de Liverpool à la fin de la saison, leur reproche notamment leur manque de conciliation avec les clubs engagés en compétitions européennes. «L’Heure du Crime TÉLÉ», affiche le Daily Star. Jürgen Klopp a lancé une attaque incroyable sur TNT Sports et a qualifié la programmation des matches de Liverpool de «crime», explique le média anglais. Avant son avant-dernier match à domicile demain, le patron sortant d’Anfield a «allumé son feu sur les diffuseurs», ajoute le Daily Express.

Nubel rappelé par le Bayern

On file du côté de l’Allemagne où Abendzeitung dévoile le premier nom pour remplacer Manuel Neuer la saison prochaine. Selon le média allemand, «c’est une question de temps» pour Alexander Nubel. Le gardien de but prêté jusqu’en 2026 à Stuttgart est sur la liste des candidats du Bayern Munich pour la saison à venir. Les dirigeants munichois veulent rapatrier plus tôt que prévu le gardien allemand au regard de ses belles performances. Neuer est prévenu !

Les entraîneurs portugais plaisent à Milan

On termine avec l’Italie où le dossier de l’entraîneur fait toujours débat à l’AC Milan. Pour La Gazetta dello Sport, il y a trois noms qui peuvent succéder à Stefano Pioli et ils sont tous portugais. Sergio Conceiçao pourrait couper son contrat courant actuellement jusqu’en juin 2028, et ce grâce à une clause bilatérale. Ruben Amorim, un temps annoncé du côté de Liverpool pour succéder à Jürgen Klopp, fait lui aussi partie de cette short-list. Les hautes sphères milanaises le considèrent actuellement comme l’un des meilleurs techniciens au niveau international. Enfin, les dirigeants lombards restent attentifs à la situation de Paulo Fonseca.