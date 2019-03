Mercredi soir, le Paris Saint-Germain accueillera Manchester United pour son huitième de finale retour de Ligue des Champions (match commenté en direct sur notre site). Un choc pour lequel les Red Devils sont annoncés très diminués en raison d’une cascade de blessures (une absence de deux mois est même évoquée pour Alexis Sanchez) et de la suspension de Paul Pogba. Mais pour le défenseur Ashley Young, MU a encore toutes ses chances malgré une défaite 2-0 à Old Trafford à l’aller.

« Nous savons que nous en sommes capables. Les gens peuvent nous voir éliminés. Ils nous voyaient déjà hors du coup en début de saison. Ça ne change rien pour nous. Bien sûr, ce sera difficile. Nous devons nous rendre là-bas pour marquer des buts et gagner le match. Je crois que si nous défendons bien et que nous nous créons des occasions, nous pouvons remporter la partie. Nous ne devons pas nous soucier d’eux, ça ne dépendra que de nous », a-t-il déclaré dans des propos relayés par le Manchester Evening News.

MU s’accroche à un fol espoir

Des propos qui font écho à ceux tenus par son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer juste après le succès arraché au forceps contre Southampton. « Ce club sait faire de grands renversements de situation. J’y ai pris part à plusieurs reprises lorsque j’étais joueur. En tant qu’entraîneur et spectateur, c’est incroyable à voir. Nous sommes confiants à l’extérieur, nous pouvons marquer des buts et nous sommes bons pour faire des comebacks. Nous savons que ce sera difficile, mais qui sait ? C’est arrivé avant. Nos joueurs savent qu’ils en sont capables. Ils savent qu’ils font partie d’un club spécial qui sait réaliser des choses comme ça. » Un optimisme de circonstance (les Mancuniens ne vont bien évidemment pas s’annoncer perdants) devenu contagieux. Comme en témoigne cette déclaration du défenseur Luke Shaw.

« La chose la plus importante est celle-ci : nous avons un retard de deux buts, mais nous sommes positifs et avons confiance en notre équipe. Nous devons réaliser quelque chose de spécial, mais je sens que nous sommes capables de le faire. Je suis très positif sur le fait que l’on puisse aller là-bas, décrocher un bon résultat et nous qualifier pour le tour suivant. Le plus important, c’est qu’on ne doit pas encaisser de but, surtout en début de match. Si on marque un but, ce sera complètement différent. Ils (les Parisiens, ndlr) le ressentiront et ça changera peut-être complètement leur jeu. 90 minutes, c’est long et vous ne savez jamais ce qu’il peut se passer », a-t-il déclaré sur le site officiel de MU. Le PSG est prévenu.