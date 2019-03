Après deux échecs consécutifs au stade des huitièmes de finale (face au FC Barcelone et au Real Madrid), le Paris Saint-Germain n’est plus qu’à deux jours d’une possible qualification pour les quarts de finale. Vainqueurs deux buts à zéro à Old Trafford à l’aller, les Franciliens veulent confirmer chez eux au Parc face à Manchester United. Un match retour qui s’annonce très compliqué sur le papier pour les Anglais dont le groupe est amoindri (match PSG-MU commenté en direct sur notre site).

Interrogé en conférence de presse, Ole Gunnar Solskjaer continue pourtant d’afficher un discours positif. « Ce club sait faire de grands renversements de situation. J’y ai pris part à plusieurs reprises lorsque j’étais joueur. En tant qu’entraîneur et spectateur, c’est incroyable à voir. Nous sommes confiants à l’extérieur, nous pouvons marquer des buts et nous sommes bons pour faire des comebacks. Nous savons que ce sera difficile, mais qui sait ? C’est arrivé avant. Nos joueurs savent qu’ils en sont capables. Ils savent qu’ils font partie d’un club spécial qui fait réaliser des choses comme ça ». Cependant, le Norvégien aura la tâche compliquée.

Pas de retours attendus par Solskjaer

En effet, outre la suspension de Paul Pogba (le Français a été expulsé à l’aller), les Red Devils déplorent un grand nombre de joueurs très incertains pour ce choc : Alexis Sanchez, Anthony Martial, Juan Mata, Nemanja Matic, Jesse Lingard, Ander Herrera, Matteo Darmian, Phil Jones et Antonio Valencia. D’ailleurs, Ole Gunnar Solskjaer ne s’attend pas à récupérer l’un d’entre eux d’ici mercredi soir, même si Anthony Martial pourrait tout de même être du voyage.

Un véritable coup dur pour MU, et ce, même si Edinson Cavani et Neymar ne seront toujours pas là côté parisien. Car la démonstration des Rouge-et-Bleu à l’aller sans leurs deux stars a mis un coup au moral mancunien. Et ne comptez pas sur les hommes de Thomas Tuchel pour prendre cet MU amoindri à la légère. « Manchester c’est Manchester. Les joueurs qui seront sur le terrain seront des joueurs de qualité, de grands joueurs. Il ne faut pas qu’on tombe dans ce piège de penser que ce sera plus facile parce qu’ils ont des blessés. Il faut aborder ce match avec une bonne intensité et une bonne attitude », déclarait ainsi Marquinhos samedi dernier après la victoire parisienne contre Caen (2-1).