OL : Paulo Fonseca est très frustré par le match à Rennes

Dimanche soir, l’OL est tombé pour la première fois de la saison à Rennes. Les Gones ont été battus 3 à 1. Paulo Fonseca, qui ne peut toujours pas être sur le banc des Lyonnais en raison de sa suspension, est revenu sur ce choc marqué par des polémiques liées à l’arbitrage, notamment concernant la semelle de Rouault sur Merah. «C’est une grande frustration, car nous aurions pu gagner le match. À la fin, nous avons perdu, alors que nous savons que nous pouvions l’emporter (…) Jusqu’à la 75ᵉ minute, nous avons très bien joué. Quand Morton a lâché l’équipe, il y avait 1‑0, et l’essentiel était de bien défendre, ce que nous n’avons pas réussi à faire.»

Le Portugais a été invité à s’exprimer ensuite sur la réaction de ses joueurs après la frustration en Bretagne. «Le premier jour, oui, car c’était la première fois que nous perdions. Mais ensuite, j’ai un groupe équilibré : nous avons parlé de ce que nous pouvions faire pour nous améliorer, ils ont compris, et aujourd’hui nous avons travaillé en vue du prochain match». Ce sera vendredi soir face à Angers au Groupama Stadium.