Après des tirages compliqués l’ayant opposé coup après coup au FC Barcelone et au Real Madrid, le Paris Saint-Germain a hérité cette saison de Manchester United. Un adversaire moins coriace que les deux mastodontes espagnols. Vainqueur deux buts à zéro à l’aller à Old Trafford,le club de la capitale doit désormais finir le travail dans son Parc des Princes chéri (match commenté en direct sur notre site). Un objectif a priori moins compliqué que le huitième de finale retour de l’an passé contre Madrid. Mais pour Marquinhos, Paris ne doit pas arriver la fleur au fusil.

« C’est la semaine qui arrive. Il faut, dès maintenant, que tout le monde pense à ce match important. Ceux qui ont joué doivent bien récupérer. Les autres doivent se préparer pour ce match important. On est à la mi-temps de ce huitième de finale, il nous reste à finir le boulot à la maison. Il faudra faire la même chose qu’on a fait là-bas, avec la même intensité, la même attitude », a déclaré le capitaine parisien en zone mixte après la victoire rouge-et-bleu face au Stade Malherbe de Caen (2-1). Une petite piqûre de rappel nécessaire pour le capitaine d’un soir parisien. Et pour cause.

« Manchester, c’est Manchester »

Pour ce match retour, l’entraîneur des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer devra en effet composer avec un absent de choix : Paul Pogba, suspendu après son carton rouge reçu à Old Trafford. Mais ce n’est pas tout puisque le technicien norvégien doit également déplorer plusieurs joueurs incertains (Alexis Sanchez, Anthony Martial, Juan Mata, Nemanja Matic, Jesse Lingard, Ander Herrera, Phil Jones et Antonio Valencia). Autant de doutes qui, s’ils devaient se transformer en forfaits, diminueraient fortement l’effectif anglais. Mais à Paris, et surtout pour Marquinhos, pas question d’en faire une bonne nouvelle.

« Il ne faut pas penser comme ça. Comme nous, ils vont avoir des ambitions importantes. Il faut penser à faire un bon match. On analysera l’adversaire après. Manchester c’est Manchester. Les joueurs qui seront sur le terrain seront des joueurs de qualité, de grands joueurs. Il ne faut pas qu’on tombe dans ce piège de penser que ce sera plus facile parce qu’ils ont des blessés. Il faut aborder ce match avec une bonne intensité et une bonne attitude ». Place aux actes donc.