1-0. C’est le score sur lequel s’est terminé le match aller des quarts de finale entre Tottenham et Manchester City dans la toute nouvelle enceinte des Spurs. L’Etihad Stadium sera donc, ce soir dès 21h (à suivre en direct sur Foot Mercato), le spectacle de la courte remontée des Citizens, ou du nouvel échec des troupes de Pep Guardiola sur la scène européenne. Tout semble ouvert donc pour ce match retour, puisqu’en plus de ça, Mauricio Pochettino a généralement du mal face à son collègue catalan.

Manchester City a par exemple remporté les trois derniers duels de Premier League entre les deux formations. Mais lors du match aller, les Lilywhites ont surclassé leur rival, qui s’est procuré très peu d’occasions si ce n’est sur quelques rares fulgurances de David Silva et de Raheem Sterling. La formation de Pep Guardiola a montré un visage diamétralement opposé de celui qu’elle affiche en Premier League, habituellement conquérant, courageux et entreprenant. Plus d’une fois on a vu les défenseurs lancer de longs ballons à destination du Kun Agüero !

Comment fera Mauricio Pochettino sans Harry Kane ?

Pour cette rencontre, Pep Guardiola devrait sortir l’artillerie lourde, lui qui avait dû se passer des services de plusieurs joueurs blessés, à l’image de Bernardo Silva. Ederson sera présent dans les cages, et aux côtés de Walker, Stones et Laporte, on devrait retrouver Benjamin Mendy dans le onze ! Devant la défense, un milieu à trois composé de Fernandinho, Kevin de Bruyne et David Silva. Aux avant-postes, Bernardo Silva retrouvera sa place, avec Sterling et Agüero en pointe.

Mauricio Pochettino aura lui un grand absent : Harry Kane, blessé à la cheville. Hugo Lloris, qui avait stoppé un penalty à l’aller, sera encore aligné dans les cages. Trippier, Vertonghen, Alderweireld et Rose composeront l’arrière-garde, protégée par un double-pivot Wanyama-Sissoko, brillant à l’aller. Eriksen, Dele Alli et Son seront présents à une position plus avancée, et c’est vraisemblablement Lucas Moura qui remplacera Kane dans le onze. À voir si Pochettino alignera le Brésilien ou le Coréen en pointe.