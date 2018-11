Ce soir, le Paris Saint-Germain jouait une partie de son avenir européen. Pour avoir son destin entre les mains, ou plutôt entre les pieds, les Parisiens se devaient de l’emporter du côté de Naples où une ambiance volcanique les attendait. Plus tôt dans la soirée, une bonne nouvelle est venue de Serbie où Liverpool s’est incliné sur le score de deux buts à zéro contre l’Étoile Rouge. Le match du soir entre Parisiens et Napolitains faisait tout de suite moins peur. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel avait décidé de ne pas titulariser Adrien Rabiot, Edinson Cavani et Presnel Kimpembe. Thilo Kehrer jouait lui, tout comme Julian Draxler au milieu de terrain.

Comme cela était prévu, on assistait lors de la première période à un duel tactique intense avec, d’un côté un 3-4-3 mis en place par Thomas Tuchel et de l’autre côté un 4-4-2 concocté par Carlo Ancelotti. Les occasions se faisaient plutôt rares tant les deux formations coulissaient bien défensivement. Le PSG se sentait plutôt bien et était le premier à dégainer. Suite à un joli travail de Kylian Mbappé sur le côté gauche de la surface de réparation transmettait à Neymar qui, en se retournant, glissait le cuir à Marco Verratti qui voyait sa tentative s’envoler (5e). Neymar était en jambes et il fallait un grand Mario Rui pour empêcher le Brésilien de trouver la faille (19e). Moins de cinq minutes plus tard, l’Auriverde envoyait une transversale vers Mbappé dont la reprise en angle fermée passait de peu au-dessus (23e). Côté Napolitain peu ou pas grand-chose. Seul Lorenzo Insigne se montrait sur une frappe bien détournée par Thiago Silva (45e). Alors que le temps additionnel d’une minute allait se terminer, Kylian Mbappé faisait encore des misères sur le côté gauche avant de remettre en retrait vers Bernat qui se battait pour pousser le cuir au fond des filets d’Ospina (0-1, 45e +1).

L’erreur de Thiago Silva coûte cher

Au retour des vestiaires, le Paris Saint-Germain était, provisoirement, en tête de sa poule, mais allait faire face à la furia napolitaine. En effet, en début de seconde période, les locaux allaient enflammer la rencontre. Gianluigi Buffon allait sortir le grand jeu devant Mertens (51e, 52e). Dans la foulée, Thilo Kehrer se jetait sous une frappe de Callejon (54e). Ensuite ce fut Thiago Silva qui allait se jeter devant Dries Mertens alors que le Belge allait envoyer le cuir dans les filets (55e). Enfin, sur un centre venu de la droite, Thomas Meunier était à deux doigts d’envoyer le ballon dans ses propres filets, mais encore Buffon veillait au grain (57e). Mais finalement, ce qui devait arriver arriva. Sur un ballon anodin, Thiago Silva manquait son contrôle, Callejon arrivait sur le cuir et Buffon venait le percuter, l’arbitre désignait le point de penalty (61e).

Lorenzo Insigne ne se faisait pas prier et égalisait en frappant très bien ce penalty (1-1, 62e). On assistait alors à un match totalement différent de celui qui avait eu lieu sous nos yeux lors de la première période. Le rythme baissait alors un peu et les joueurs de Thomas Tuchel pouvaient sortir la tête de l’eau et même mieux faire remonter leur bloc. Ainsi, un penalty aurait pu être sifflé pour les Français suite à une faute de Maksimovic sur Juan Bernat (72e). Thomas Tuchel décidait alors de faire rentrer Edinson Cavani en lieu et place de Di Maria (77e). Mais finalement, à part une occasion manquée par Kylian Mbappé, il ne se passera plus rien jusqu’à la fin de la rencontre. Le Paris SG jouera probablement son avenir européen contre Liverpool le 28 novembre prochain.

Revivez le film du match sur notre live commenté.

L’homme du match : Allan (7,5) : le néo-international brésilien a abattu un travail considérable au milieu de terrain, effectuant le pressing et récupérant des ballons. Il a eu beaucoup à faire avec les déplacements des Parisiens dans l’entrejeu. Il a continué son travail de sape jusqu’à la fin, ne baissant pas le rythme malgré une grosse intensité physique. Vraiment l’homme fort du milieu napolitain ce soir.

Naples :

Ospina (6) : le gardien colombien a su rassurer sa défense à plusieurs reprises en première période, notamment devant Di Maria par deux fois (36e, 37e). Juste avant la pause, il est ajusté à bout portant par Bernat, qui a ouvert le score (45e+2). Sa deuxième période a été relativement tranquille, n’étant sollicité qu’à une seule reprise, sur une tête de Neymar (59e). La tentative pas cadrée en fin de match de Mbappé lui a quand même causé quelques sueurs (85e).

Maksimovic (5,5) : quelques montées intéressantes en première mi-temps avec de bons ballons donnés (32e, 45e), mais également des difficultés défensives. Il a été complètement largué sur l’ouverture du score de Bernat (45e+2). Plus en vue offensivement en seconde période, il a même placé une tête, non cadrée (49e). Il est remplacé par Elseid Hysaj (76e). L’Albanais a fait le boulot en fin de match.

Albiol (5,5) : que cela a été dur pour lui face à la vitesse de Mbappé. Il a été pris dans les accélérations du Français, notamment sur le but parisien où il est complètement largué (45e+2). Heureusement, la domination napolitaine de la seconde mi-temps et son expérience lui ont permis de se reprendre au fil de la rencontre.

Koulibaly (6,5) : le défenseur sénégalais avait la lourde tache de contenir les attaquants parisiens. Durant les 45 premières minutes, il a bien surveillé Mbappé (29e) et couvert ses latéraux (35e). Avant la mi-temps, il a été surpris par Bernat qui n’a eu plus qu’à marquer (45e+2). Sa seconde partie de rencontre a été maîtrisée et a été sérieuse. Un match solide.

Mario Rui (6) : sur son couloir gauche, le Portugais a été actif. Il a joué haut et a profité de l’espace laissé par Meunier pour effectuer des percées et centrer (16e, 38e). Défensif, bien qu’auteur de quelques bonnes interventions (16e, 19e), il a, lui aussi, laissé des espaces. Moins en vue par la suite, il a tout de même continué ses efforts sans baisser de rythme.

Allan (7,5) : voir ci-dessus.

Hamsik (5) : le capitaine emblématique des Partenopei, en compagnie d’Allan dans l’entrejeu, a livré un beau duel avec Neymar tout au long de cette rencontre, commettant de nombreuses fautes sur le Brésilien. Mais il est vrai qu’il n’a pas réellement pesé sur cette rencontre. Une performance mitigée.

Callejon (6) : sa première période, sans être manquée, n’a pas été exceptionnelle, se laissant même dribbler assez facilement face à Neymar (33e). La deuxième mi-temps a été tout autre. Plus en vue, il s’est essayé à la frappe, sans succès (54e). Quelques minutes plus tard, c’est lui qui a provoqué le penalty menant à l’égalisation napolitaine (62e). Peu à peu, on l’a moins vu.

Fabian Ruiz (5,5) : aligné sur le côté gauche, l’Espagnol a pas mal de fois tenté sa chance (32e, 51e, 55e, 57e), sans pour autant trouver la faille. Un match pas totalement abouti ce soir. Il a eu pas mal déchets dans son jeu et on sait qu’il est capable de mieux. Il a cédé sa place à Piotr Zielinski à la 68e minute. Le Polonais n’a pas réellement pesé.

Mertens (7) : une frappe en première période (24e), puis un show en deuxième. Le Belge a été en feu et a sonné la révolte napolitaine. Ses deux tirs successifs (51e, 52e) ont contraint Buffon à s’employer. Pas décisif dans les statistiques, il l’a néanmoins été dans son comportement sur le terrain. Touché au bras, il a cédé sa place à Adam Ounas (82e). L’ancien Bordelais n’a pas eu le temps de s’illustrer.

Insigne (6) : l’enfant de Naples n’a pas été extrêmement en vue ce soir par rapport à Mertens, surtout durant le premier acte avec seulement un coup franc dans le mur (39e) et une frappe détournée (45e). Ensuite, il s’est montré plus entreprenant et après une autre tentative (58e), c’est lui qui a égalisé sur penalty (62e). Il s’est de nouveau un peu effacé sur la fin, son équipe reculant peu à peu.

PSG :

Buffon (7) : après ses trois rencontres de suspension en Ligue des Champions, le portier italien faisait ses grands débuts en C1 sous le maillot du Paris SG. En première période, le dernier quart de finaliste de l’épreuve n’a rien eu à faire si ce n’est relancer court au pied. Il fait un arrêt énorme sur une frappe de Mertens (51e) et un deuxième sur Mertens dans la foulée (52e). Il a été énorme pendant une dizaine de minutes dans ce début de seconde période avant de causer le penalty suite à une erreur de Thiago Silva (61e).

Marquinhos (6) : comme toute la défense parisienne, il a été plutôt serein en contrôlant bien les montées d’Insigne ou de Mertens. Il a eu quelques sautes de concentration qui, heureusement, n’ont pas coûté cher aux siens. En deuxième période il a toujours été aussi serein, tentant d’essayer de remobiliser Thiago Silva après son erreur.

Thiago Silva (4,5) : le capitaine du Paris Saint-Germain a bien mené sa défense en première période. Il a été à l’affût des démarrages de Mertens et d’Insigne et s’est quasiment imposé dans chacun de ses duels. Il sauve les siens devant Mertens en taclant (54e). Il sauve les siens devant Mertens (54e) avant de faire une erreur de contrôle qui amène le penalty égalisateur (61e).

Kehrer (6) : titularisé à la surprise générale à la place de Presnel Kimpembe, l’Allemand monte en puissance. Il a remporté tous ses duels et a surtout su garder l’oeil sur les démarrages de Callejon et Mertens qui essayaient de partir dans son dos. Auteur d’un excellent retour sur Callejon (53e). Suite à la rentrée de Kimpembe, l’Allemand est passé piston droit (73e). Remplacé par Eric Maxim Choupo-Moting (90e +2)

Meunier (5) : quand il joue aussi haut, il est très bon. Il a eu beaucoup d’espaces offensivement sans forcément réussir à amener des occasions franches. Il a aussi laissé beaucoup d’espaces dans son dos et on n’a pas très bien compris ce qu’il a cherché à faire en passant le cuir à Neymar, qui était hors-jeu, alors qu’il était en position de frappe. Remplacé par Presnel Kimpembe (73e), qui n’a quasiment rien eu à faire.

Bernat (6) : l’Espagnol a peut-être livré sa prestation la plus aboutie avec le Paris Saint-Germain ce soir. C’est lui qui ouvre la marque suite à un excellent travail de Kylian Mbappé (45e +2). Il aurait aussi pu obtenir un penalty sur une faute de Maksimovic non sifflée par l’arbitre (72e). Défensivement il a plutôt fait le boulot dans ce rôle de piston gauche. Offensivement il a montré qu’il était disponible bien que pas toujours servi par ses partenaires.

Verratti (6) : le petit Italien fait du bien au Paris Saint-Germain. Même s’il a raté quelques passes faciles, il est tellement utile pour ressortir proprement les ballons chauds. Offensivement il s’est attelé à orienter les attaques des siens proprement en aérant parfois le jeu sur les ailes. Il fut un peu seul à défendre quand le Paris Saint-Germain prenait de front les offensives napolitaines.

Draxler (5) : lui aussi était titularisé à la surprise générale, mais cette fois en lieu et place d’Adrien Rabiot. Il a réussi une très bonne première période. Il est monté au pressing quand il le fallait et sa qualité technique a fait beaucoup de bien au PSG lorsqu’il fallait ressortir vite le ballon. Il a eu un peu de mal en seconde période quand le PSG subissait des vagues.

Di Maria (3) : comme à l’aller, l’international argentin a été particulièrement transparent sur son côté. On ne l’a pas vraiment vu dans le jeu qu’il soit offensif ou défensif. Très peu d’impact sur les offensives des siens. Toujours aussi transparent en deuxième période, il est remplacé par Edinson Cavani (77e) qui n’a pas vraiment eu l’occasion de se mettre en évidence dans son ancienne maison.

Mbappé (6,5) : pendant un long moment, il a été muselé par un excellent Koulibaly, mais quand il accélère cela fait mal. Il est au départ de la première occasion parisienne (5e) et il a failli réussir une sublime volée (23e). C’est lui qui fait tout le boulot avant de transmettre le cuir à Juan Bernat pour l’ouverture du score du Paris Saint-Germain (45e +1). Totalement absent en seconde période à l’exception d’une frappe à côté (85e).

Neymar (4) : le Brésilien avait, semble-t-il, envie de très bien faire ce soir. Il a été, en première période au four et au moulin. Il a transmis de très bons ballons à Kylian Mbappé, mais surtout il a su pénétrer la défense italienne à maintes reprises. Quand il a ses jambes de feu, l’Auriverde est quasiment inarrêtable. Il est un peu retombé dans ses travers en seconde période en essayant de dribbler tout le monde. Horripilant en fin de rencontre.