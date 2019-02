C’est le rendez-vous que l’Olympique Lyonnais attend depuis le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Ce mardi soir, au Groupama Stadium, les Gones accueillent le FC Barcelone. Pour l’occasion, Bruno Genesio devra se passer des services de son capitaine, le champion du Monde 2018 Nabil Fekir, très performant en poules (3 buts en 5 matches), pour cause de suspension.

Pour pallier son absence, le technicien rhodanien comptera évidemment sur une réponse collective. Il s’appuiera sur Anthony Lopes dans les buts et une défense à quatre composée, de droite à gauche, de Léo Dubois, Marcelo, Jason Denayer et Ferland Mendy. Incertain, Denayer pourrait toutefois être suppléé par Marçal en cas de pépin. Dans l’entrejeu, la paire Houssem Aouar-Tanguy Ndombele part pour être titulaire.

Depay a la clé, Lenglet plutôt qu’Umtiti

Les deux hommes seront chargés d’alimenter en ballons la ligne de trois animateurs, composée de Maxwel Cornet, Memphis Depay et Bertrand Traoré. Moussa Dembélé, performant en 2019 (5 buts en 11 matches), tiendrait lui la corde pour être aligné en pointe. Un onze qui aura fort à faire pour décontenancer les Blaugranas, costauds cette saison (4 défaites seulement toutes compétitions confondues). Ernesto Valverde devrait miser sur Marc-André ter Stegen dans les cages.

L’Allemand serait protégé par une défense à quatre : Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba. Samuel Umtiti, de retour de sa blessure au genou, est dans le groupe, mais jugé trop juste pour démarrer contre ses anciens partenaires. Au milieu, Sergio Busquets part pour être entouré d’Arturo Vidal et Ivan Rakitic (même si Sergi Roberto pourrait être préféré au Chilien). Devant, Lionel Messi, Luis Suarez et Ousmane Dembélé devraient démarrer. Le danger viendra donc de partout pour l’OL.