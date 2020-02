C’est le grand jour pour le roi de la coupe aux grandes oreilles. Le Real Madrid accueille Manchester City pour ce match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un choc avec des stars sur le terrain, mais c’est surtout en direction des bancs de touche que les regards seront tournés ce soir, puisque Zinedine Zidane, emblème du Real Madrid, sera opposé à Pep Guardiola, légende du FC Barcelone. Les deux hommes se sont en tout cas envoyé de beaux éloges dans leur conférence de presse d’avant match.

Il est en tout cas très dur de désigner un favori si on se base uniquement sur la forme du moment. Le Real Madrid avait démarré son année 2020 sur les chapeaux de roues, mais ont calé lors de leurs deux derniers matchs de Liga (2-2 contre le Celta et défaite 1-0 contre Levante). Du côté des Citizens, on sort de deux victoires qui sont cependant anecdotiques, puisque les troupes de Guardiola ne sont plus dans la course au titre promis depuis des semaines déjà à Liverpool. Elles ont donc pu consacrer toute leur préparation à cette rencontre choc, qui sera une de leurs dernières en Europe en cas d’appel raté pour leur sanction.

Encore un système à quatre milieux pour Zidane

Zinedine Zidane peut compter sur la quasi-intégralité de son effectif, puisqu’Eden Hazard est le seul joueur majeur blessé. Ce sera donc du classique derrière, avec Ferland Mendy, Ramos, Varane et Carvajal dans l’arrière-garde pour protéger les cages de Thibaut Courtois. Il faudra encore s’attendre à un milieu à quatre, avec Casemiro, Kroos, Valverde et Modric. Devant, Karim Benzema et Gareth Bale devront faire mal à une défense mancunienne pas forcément rassurante cette saison.

De son côté, Pep Guardiola peut aussi aligner une belle équipe. Ederson sera donc présent en dernier rempart, avec un quatuor Walker-Laporte-Fernandinho-Mendy devant lui. L’entrejeu sera composé de Rodri, Gündoğan et Kevin De Bruyne, ce dernier étant particulièrement attendu au tournant dans ce type d’affiche. Sur les flancs, Bernardo Silva et Riyad Mahrez, préféré à Raheem Sterling selon la presse anglaise, devront servir Sergio Agüero.