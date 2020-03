Dans quelle système se présentera le Paris Saint-Germain face au Borussia Dortmund mercredi soir au Parc des Princes ? La question se pose puisque Thomas Tuchel avait surpris tout le monde il y a trois semaines lors du match aller en sortant un 3-4-3 pour mieux contenir son adversaire. Avec peu de réussite au final. Dès lors, tous les supporters, suiveurs et amoureux du football se creusent la tête pour dénicher le schéma tactique qui sera le plus adéquat pour remonter un but de retard au BVB.

Nous vous avons donc demandé de composer votre onze de départ et avons compilé vos votes pour établir l’équipe qui devrait démarrer selon vous mercredi soir au Parc des Princes. Sans surprise, Keylor Navas arrive en tête pour le poste de gardien, Sergio Rico ayant démontré qui plus est une certaine fébrilité au jeu au pied récemment. À gauche, vous privilégiez Juan Bernat, aux qualités offensives supérieures à celles de Layvin Kurzawa. À droite, en raison de l’absence de Thomas Meunier, vous installez Thilo Kehrer. Première surprise, ou pas, en défense centrale avec une charnière 100 % brésilienne.

Cavani plutôt qu’Icardi

En effet, vous préférez voir Marquinhos en défense centrale, associé à Thiago Silva (visiblement, vous êtes nombreux à penser qu’il sera remis). Pas de Kimpembe donc et un milieu axial à construire. Avec qui ? Les votes ont parlé et vous préférez, en majorité, voir un duo Leandro Paredes-Idrissa Gueye à la récupération. L’Argentin garde une belle cote de popularité, et sa qualité technique est considérée comme indispensable en l’absence de Marco Verratti pour le huitième de finale retour.

Devant, pas de surprise sur la présence de Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria. La bataille a surtout concerné le poste de second attaquant, qui se joue entre Edinson Cavani et Mauro Icardi. Et c’est l’Uruguayen qui l’a emporté de justesse. C’est a priori également le choix que devrait faire Thomas Tuchel mercredi. L’impact défensif de Cavani, son pressing permanent, sa grinta sont autant de choses qui jouent en sa faveur pour ce match où le PSG devra tout donner.