Comment regarder gratuitement la Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 avec DAZN

La saison vient de s’achever en apothéose avec une première Ligue des Champions pour le PSG au terme d’une folle épopée. Généralement, sans compétition internationale majeure, les fans de foot peuvent se reposer et vaquer à leurs occupations. Mais c’était sans compter sur la FIFA qui a concocté une compétition XXL qui va permettre aux meilleurs clubs du monde de s’affronter pour la première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025. Au programme de cet événement mondial majeur : 32 meilleures équipes de clubs jouant à travers 63 matchs en direct sur 29 jours, à partir du 14 juin 2025.

Regarder jouer gratuitement Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Erling Haaland, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Antoine Griezmann sur DAZN

C’est un diffuseur bien connu en France qui a raflé les droits de diffusion exclusifs de cette compétition, à savoir DAZN qui diffusera tous les matchs en direct et gratuitement. Et c’est peu dire que DAZN sera "the place to be" durant la compétition où s’affronteront le gratin du football mondial, du champion d’Europe en titre le PSG, à l’emblématique Real Madrid en passant par l’Atletico de Madrid, Chelsea, Manchester City, le Bayern Munich, l’Inter Milan ou la Juventus Turin. Si l’Europe est bien représentée, le reste du monde n’est pas mal non plus avec notamment River Plate, Boca Juniors, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Urawa, Al-Hilal, Monterrey, Pachuca, Al Ahly, Wydad, l’ES Tunis et l’Inter Miami.

L’occasion de pouvoir enfin trancher pour la fameuse question : quel est le plus grand club du monde ?! Mais il s’agira peut-être d’une occasion unique de voir s’affronter dans la même compétition Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Erling Haaland, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Lautaro Martinez. Cela promet des affrontements incroyables, des chocs en pagaille des chocs incontournables, du football comme on l’aime dans une ambiance made in USA qui promet le détour. Et quoi de mieux qu’une affiche de titans entre le PSG et l’Atletico de Madrid. Nul doute que ce PSG champion d’Europe voudra effacer la défaite au Parc des Princes concédée en phase de poules de la Ligue des Champions à l’automne dernier.

L’offre DAZN pour ne rien rater de la Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025

Alors que la plupart des compétitions nationales et internationales de club sont payantes, DAZN vous propose une offre que vous ne pouvez pas rater : chaque match de la Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 est en direct et gratuit sur DAZN et disponible dans le monde entier en 14 langues. DAZN va proposer une expérience de visionnage ultime, à savoir diffusion en HDR, Fan zone, multi-vues à regarder via l’application DAZN sur n’importe quel appareil.

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, n’hésitez pas, c’est par ici.