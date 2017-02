Quatre points sur six. Toulouse peut se vanter d’avoir fait quasiment carton plein face au Paris Saint-Germain cette saison. Lors du match aller le 23 septembre dernier, les Pitchounes s’étaient imposés 2 à 0. À ce moment-là, ils avaient infligés au club de la capitale sa deuxième défaite de la saison en championnat de France. Dimanche soir au Parc des Princes, les coéquipiers d’Andy Delort se sont contentés d’un match nul (0-0). D’autant que les Franciliens ont eu plusieurs l’occasions de gagner la rencontre.

Mais les Toulousains ont tenu bon. Ils ont d’ailleurs terminé la rencontre sans Pascal Dupraz. L’entraîneur du TFC a été expulsé à une dizaine de minutes de la fin du match. Suite à un accrochage entre Marquinhos et Braithwaite, il jeté de rage sa bouteille d’eau par terre et a été exclu par l’arbitre. Une décision que n’a pas du tout apprécié l’ancien coach de l’Evian. En conférence de presse, il a taclé Amaury Delerue et ses assistants qui officiaient dimanche au Parc des Princes.

Dupraz dézingue l’arbitrage

« Que voulez-vous que je vous dise ? En fait, c’est comparable à ce que l’on vit dans le pays. Dès lors que l’on s’exprime, on est sanctionné. C’est un état extrêmement répressif. Donc l’arbitrage est le microcosme de notre état. Je sais que certains de mes collègues sont peut-être placides sur les bancs de touche. Je les approuve. Mais personnellement, c’est impossible. D’autant que quand il y a touche pour Toulouse, il y a touche pour Toulouse. Et quand il y a faute pour Toulouse, il y a faute pour Toulouse. Quand on pense, non pas d’être victime d’une injustice, mais qu’il y a faute et que l’arbitre ne siffle pas. On s’exprime lorsque l’on est coach. En tout cas, je m’exprime. Et apparemment il ne faut pas s’exprimer ».

Il a ajouté : « C’est la répression. Puis ensuite, vous ne savez pas où aller car votre place n’est plus au stade dès lors que vous vous êtes faits expulser. J’ai crû un instant que j’allais finir en taule ». Des mots lourds employés par l’entraîneur du Toulouse Football Club. Nul doute que la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel a dû en prendre note et pourrait le sanctionner durement après ses propos. Affaire à suivre...