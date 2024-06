Lens prête de nouveau Óscar Cortés

Arrivé l’été dernier de Millonarios, l’ailier colombien Oscar Cortés (20 ans) n’a pas beaucoup joué à Lens. Après 4 petites apparitions pour 1 but et 1 passe décisive en 40 minutes de jeu, il avait été envoyé en prêt à l’hiver du côté de l’Écosse et des Glasgow Rangers. Un choix plus pertinent puisqu’après 7 apparitions, 1 but et 2 offrandes, il avait trovué sa place dans l’effectif avant de se blesser.

Convaincue, la formlation écossaise a décidé de revenir à la charge pour un nouveau prêt d’un an assorti d’une option d’achat. «Oscar Cortés de nouveau prêté aux Rangers. Aux Rangers FC depuis février dernier, le jeune international Oscar Cortés poursuivra l’aventure écossaise lors de la campagne 2024/25 sous forme de prêt avec option d’achat. Bonne saison Oscar », peut-on lire dans le communiqué du club nordiste.