Real Madrid : c’est le grand jour pour Kylian Mbappé

C’est la fin d’un long feuilleton qui aura duré de longues années. Si les médias se sont régalés et que l’avenir du Bondynois a fait leurs choux gras pendant tant d’années, ce fut, tant pour les fans parisiens que madrilènes, bien trop long. Dans les prochaines heures, Kylian Mbappé deviendra officiellement joueur du Real Madrid, pour le plus grand bonheur de Florentino Pérez.

Les médias espagnols sont unanimes : l’annonce tant attendue devrait tomber dans la journée de lundi. Ou, au plus tard, mardi. Tout est signé entre les deux parties et les derniers détails qui manquaient sont déjà réglés. L’intention des deux clans était d’annoncer la nouvelle avant l’Euro pour que le joueur ne soit pas assailli de questions à ce sujet pendant la compétition et qu’il puisse donc totalement se concentrer sur les Bleus.

La date de présentation pas encore fixée

Quant à la présentation du Français au Bernabéu, tout indique qu’elle se fera après le Championnat d’Europe des nations. Le timing était trop juste pour l’organiser en ce début de mois de juin. La direction souhaite organiser un véritable show et remplir son stade, ce qui demande certains préparatifs.

Sans surprise, puisque nous vous avions notamment révélé l’information en exclusivité le 7 janvier dernier, Kylian Mbappé sera le dernier d’une longue série de Galactiques. Après avoir remporté sa 15e Ligue des Champions, le Real Madrid est déjà le grand favori à sa succession, avec un secteur offensif impressionnant sur le papier, regroupant 3 des tous meilleurs joueurs de la planète…