JO 2024 : Thierry Henry garde espoir pour Kylian Mbappé

Ce lundi, Thierry Henry a dévoilé sa liste pour les Jeux Olympiques 2024. Une première pré-liste de 25 noms qui tend à évoluer d’ici le 3 juillet avec un nouveau joueur de plus de 23 ans qui devrait être ajouté à l’avenir. Dans ce premier groupe qui a été dévoilé, on ne retrouve pas Kylian Mbappé alors que Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola qui disputeront aussi l’Euro 2024 sont bien présents. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Thierry Henry a laissé la porte ouverte à la présence de Kylian Mbappé même s’il est conscient que cela sera difficile.

«Tu ne tires pas de trait dans l’espoir. On ne sait pas ce qu’il va se passer ici le 3 juillet, mais je dois vous donner une liste réelle. Même si la liste peut évoluer et tout est ouvert pour tout le monde, mais il faut bien donner une liste. Tu ne fermes la porte à personne. En fait, il n’y a pas de discussions. Tu viens, tu demandes, on te dit non et tu repars. Les gens que vous ne voyez pas (dans la liste), c’est des "non" de clubs. La dernière fois que j’ai eu autant de rejets, c’était au collège. Les personnes avec lesquelles j’ai parlé ont été très directes, oui» a ainsi déclaré le sélectionneur des Espoirs.